Elda y Petrer claman en la calle por la educación pública: "Hemos dicho basta"

Docentes, familias y alumnado han vuelto a salir a la calle en Elda y Petrer este jueves para respaldar la huelga indefinida de la educación pública valenciana, convocada desde el pasado 11 de mayo. La movilización, que refleja el creciente malestar en la comunidad educativa, ha recorrido varios puntos clave de ambas localidades. La asociación de AMPAS de Elda cifra la participación entre 3.500 y 4.000 personas.

La marcha partió desde la estación de autobuses de Petrer, atravesó la Gran Avenida y concluyó en la Plaza Castelar de Elda. Durante el recorrido, los asistentes protagonizaron una marcha con pitos, cacerolas e instrumentos musicales como flautas, coreando consignas en defensa de la enseñanza pública como "bajada de ratios, subida de calidad" o "trabajo docente en condiciones decentes".

Sergio Escribano

Entre las reivindicaciones también destacó la petición de dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, visible tanto en pancartas como en los cánticos. Una de las imágenes más significativas fue la de una niña portando un cartel con el mensaje: "Señora consellera, con mi educación no se juega".

Una treintena de alumnos por clase

Entre las principales demandas del profesorado se centran en la reducción de ratios, la mejora salarial y la ampliación de plantillas. "En Elda tenemos clases con 27 y 28 alumnos en primaria, con gran diversidad, y el profesorado no puede atender adecuadamente", ha señalado Carlos Vicente, presidente de la asociación de AMPAS.

Llegada de la manifestación a la Plaza Castelar de Elda. / INFORMACIÓN

A la manifestación también asistieron representantes institucionales. Por parte de Elda acudieron el alcalde, Rubén Alfaro (PSOE); la edil de Educación, María Gisbert; y los concejales José Antonio Amat y Fernando Gómez, además de la diputada autonómica Charo Navalón. De Petrer participaron la alcaldesa, Irene Navarro (PSOE), y la concejala de Educación, Patricia Martínez.

Desde la comunidad educativa insisten en que se trata de una movilización sin precedentes en las últimas décadas. "Hemos dicho basta. Los centros necesitan recursos para garantizar un rendimiento adecuado del alumnado", ha sentenciado Vicente.

Monforte del Cid

Las protestas este jueves también se han extendido a otros municipios de la comarca del Medio Vinalopó. En Monforte del Cid se ha celebrado otra manifestación con un recorrido desde el colegio hasta la Plaza del Ayuntamiento.

La manifstación en Monforte ha culminado frente al Ayuntamiento. / INFORMACIÓN

Fuentes municipales cifran la participación en unas 150 personas. Bajo lemas como "La educación pública la construimos entre todos", la convocatoria reunió a docentes, alumnado, familias y representantes institucionales, entre ellos el alcalde Juan José Hernández (IU).