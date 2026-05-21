Villena niega dos meses después que el concierto de Lapili y la procesión del Cristo vulneraran la libertad religiosa

Dos meses después de la escena viral vivida durante el pasado Viernes de Dolores en Villena, el Ayuntamiento ha salido al paso de la polémica generada por la coincidencia entre el traslado procesional del Cristo de la Columna y el concierto de Lapili en la Plaza Mayor. El equipo de gobierno municipal (PSOE-Los Verdes) ha rechazado ahora la petición de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que solicitaba la nulidad de las autorizaciones concedidas para ambos actos al considerar que se había vulnerado la libertad religiosa.

La controversia se originó el el pasado mes de marzo, cuando el traslado de la imagen religiosa coincidió durante unos minutos con el concierto incluido dentro del Estigma Festival, un evento dedicado a la salud mental. Las imágenes del momento, con la procesión avanzando mientras sonaba música afro pop desde el escenario instalado en la Plaza Mayor, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron debate tanto dentro como fuera de Villena.

Ahora, un informe jurídico municipal concluye que no existió ninguna vulneración del derecho a la libertad religiosa y que ambos actos pudieron desarrollarse "con normalidad". Según el documento, la coincidencia "no fue espacial" en sentido estricto, ya que la calle Teniente Hernández Menor -por donde discurría la procesión- se sitúa en un lateral elevado respecto a la Plaza Mayor, donde terminaba el concierto.

El informe sostiene además que "en ningún momento se interrumpió la procesión ni se generó ninguna incidencia en el normal transcurso de la misma", y añade que tampoco se ha acreditado que el nivel de ruido alcanzara niveles "ensordecedores", tal y como se denunció inicialmente.

"Nadie tiene que influir en nuestra agenda"

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán (PSOE), ha defendido la actuación del Ayuntamiento y ha acusado a determinados colectivos de intentar "generar problemas de convivencia donde no los hay". En declaraciones recogidas por el consistorio, el regidor ha señalado que "nadie desde Madrid, o desde donde sea, tiene que venir a influir en nuestra agenda social, cultural ni religiosa".

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Además, el gobierno municipal (PSOE-Los Verdes) considera que no existió intencionalidad alguna de interferir en el acto religioso y recuerda que durante toda la Semana Santa se autorizaron numerosos eventos y procesiones en la ciudad sin incidentes. La respuesta del Ayuntamiento llegará formalmente al próximo pleno ordinario mediante el rechazo oficial a la solicitud presentada por Abogados Cristianos.