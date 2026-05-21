Vuelve un año más el Zoco de los Moros y Cristianos de Elda

El Ayuntamiento de Elda organiza un año más el mercadillo especial de Moros y Cristianos, popularmente conocido como el Zoco. Así, un año más se ubicará en el entorno de la Plaza de la Concordia, del jueves 28 de mayo al lunes 1 de junio.

En esta ocasión, el Zoco contará con una oferta en artesanía, alimentación y ocio con un total de 76 puntos de venta, entre puestos de venta y casetas, además de los tradicionales carritos de fiestas que podrán verse por toda la ciudad. Destacan por la singularidad de sus artículos los puestos de venta de bisutería, bolsos, camisetas, artesanía de Ecuador, Senegal, Egipto, juguetes, artículos de regalo y de productos autóctonos de diferentes localidades españolas; además de las tradicionales casetas de alimentación que ofrecerán gofres, hamburguesas, churrrería, helados italianos, pizzas, panochas asadas, patatas asadas, jamones y embutidos.

La presente edición reforzará su ambientación nuevamente, a través de una decoración especial, que completa el recinto de de ventas, con el objetivo de resaltar aún más el atractivo de la oferta comercial integrándola en el contexto festero. Una vez más, se ofrecerá un toque colorido combinando tiras lisas de colores cruzadas, lazos y bolas de flores con, que descarán los colores que más representan las fiestas de Moros y Cristianos de Elda.

El horario de ventas previsto para el Zoco será el siguiente:

Jueves, 28 de mayo de 2026: de 19 a 2 horas

Viernes, 29, sábado 30 de mayo, y domingo 31 de mayo de 2026: de 10 a 2 horas

Lunes 1 de junio de 2026: de 10 a 23 horas

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El Zoco completará su oferta con diferentes servicios adicionales para comerciantes y visitantes, con aseos portátiles, seguridad y vigilancia.