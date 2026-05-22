Los alumnos del colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena afrontan ocho años en barracones

"Más de 1.300 días en barracones. ¡Basta ya!". Ese es el mensaje que, pintado en una sábana, cuelga de una de las rejas del colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena. Una reivindicación visible que se ha colocado con motivo de la huelga educativa y que resume la situación que viven cerca de 300 alumnos de Primaria, instalados en aulas prefabricadas desde el curso 2022/2023 debido a las graves deficiencias estructurales del edificio principal, que sigue a la espera de demolición.

Y la espera va para largo. Las previsiones de la administración autonómica apuntan a que el nuevo centro no estará finalizado hasta cerca de 2030. Un edificio que, además, no solo acogerá al alumnado del Príncipe Don Juan Manuel, sino también al del CEIP La Celada, en un proyecto impulsado por la Conselleria de Educación para unificar ambos centros, situados históricamente uno junto al otro. Esta decisión responde tanto a los problemas estructurales (más graves en el Príncipe) como al descenso de la natalidad. La comunidad educativa aceptó la propuesta, aunque sufre desde ya la lentitud de los plazos.

La directora del centro, Cristina Ferrando, explica que el Príncipe Don Juan Manuel es "el colegio más antiguo de Villena", lo que ha hecho que el edificio ya clausurado tenga "importantes deficiencias estructurales" agravadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento suficiente. Ya en 2014, durante unas obras, se detectaron grietas en vigas del edificio antiguo, lo que obligó a actuar en zonas como los aseos. Posteriormente, se realizaron intervenciones en la cubierta y el tejado.

Sábana que se ha colocado con motivo de la huelga educativa en el colegip Príncipe Don Juan Manuel de Villena y que recuerda el tiempo que llevan algunos de sus alumnos en las aulas prefabricadas. / S.RODRÍGUEZ

Sin embargo, la situación empeoró en octubre de 2015, cuando se produjo un derrumbe en la sala de profesores y el gimnasio. Ocurrió en un día festivo, por lo que no hubo daños personales. "No hubo que lamentar más que lo material", recuerda Ferrando. Aunque se reparó el tejado, el deterioro continuó. En 2017 se produjo un nuevo desplome, esta vez en el techo de un aseo. A raíz de este incidente se elaboró un informe de patologías que descartó riesgo inminente de derrumbe, pero confirmó daños importantes. Como medida preventiva, en 2018 se apuntalaron distintas zonas, como el salón de actos, gimnasio, sala de profesores y aseos. Además, se clausuró la planta superior.

La rehabilitación se descartaba

A pesar de estas condiciones, el alumnado de Primaria siguió en el edificio, mientras que Infantil permanecía (y permanece a día de hoy) en otro inmueble sin problemas. Tras años de reclamaciones, en octubre de 2020 el centro recibió la visita del director general de Infraestructuras, quien solicitó un estudio más completo. En enero de 2021 llegó la decisión clave: la Conselleria de Educación comunicó al centro que el coste de rehabilitar el edificio superaba la mitad del de construir uno nuevo, por lo que se optaba por su reposición.

El edificio a derribar que alberga colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena, en una imagen de archivo. / áxel álvarez

Ante los largos plazos administrativos, el centro pidió que el alumnado saliera cuanto antes del edificio. "Las condiciones no eran buenas", señala la directora. La conselleria accedió y en febrero de 2022 comenzaron a instalarse las aulas prefabricadas. El traslado se hizo en verano y en septiembre de ese año el alumnado de Primaria inició el curso ya en barracones.

El proyecto, incluido en el Plan Edificant, sufrió un parón tras el cambio de gobierno autonómico (del Botànic al PP) en 2023. Se inició entonces una revisión de legalidad de las delegaciones realizadas al final de la legislatura anterior.

Dos centros en uno

El proceso dio un giro en febrero de 2024, cuando el entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), visitó Villena y planteó un nuevo proyecto: unificar el Príncipe Don Juan Manuel y el CEIP La Celada en un único centro. "Nos lo proponen ellos", explica Ferrando, quien señala que ambas comunidades educativas aceptaron la idea priorizando una solución definitiva, aunque implicara empezar de cero.

El colegio Príncipe permanece apuntalado y con los alumnos en prefabricadas / INFORMACIÓN

Desde entonces, el proyecto ha vuelto a ponerse en marcha. Así, a principios de este año se publicó el anuncio previo de licitación y posteriormente la licitación del proyecto de derribo y construcción. Las empresas pudieron presentar sus propuestas hasta el pasado 15 de mayo. De hecho, según la directora, varias mercantiles han visitado la parcela donde se encuentra el centro. Según los plazos trasladados, la redacción del proyecto, con un coste de cerca de un millón de euros, llevará varios meses y, si no hay retrasos, las obras podrían comenzar entre finales de 2027 y principios de 2028, según avanzó conselleria. Con una duración estimada de máximo dos años, el nuevo centro no estaría listo hasta alrededor de 2030.

Mientras tanto, la situación provisional se mantiene: unos 280 alumnos de Primaria del colegio Príncipe Don Juan Manuel continúan en las aulas prefabricadas, el alumnado de Infantil permanece en sus instalaciones y el CEIP La Celada sigue en su edificio actual, aunque con deficiencias que no presentarían riesgo.

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Pese a todo, la directora Cristina Ferrando se muestra prudente pero optimista: considera que el hecho de que el proyecto esté ya en marcha y cuente con presupuesto es un avance importante. Aun así, la pancarta en la reja del colegio recuerda cada día que la espera ya supera los 1.300 días.