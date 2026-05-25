Así fomenta Elda la movilidad sostenible y sus 6.000 plazas de aparcamiento público

El Ayuntamiento ha presentado la nueva marca "Elda Movilidad Sostenible" para unificar las acciones destinadas a impulsar los desplazamientos por la ciudad más cómodos, inclusivos y eficientes.

La concejal de Movilidad Sostenible, Silvia Ibáñez, ha destacado que el objetivo prioritario de esta iniciativa, que incluye la difusión de un mapa con la red de cerca de 6.000 plazas de aparcamientos públicos de la ciudad entre plazas gratuitas y de pago, es dar el protagonismo a las personas.

El Ayuntamiento de Elda ha dado un paso estratégico en la transformación urbana de la ciudad con este paraguas institucional, que nace con el propósito de unificar y potenciar todas las acciones municipales destinadas a lograr desplazamientos más cómodos, inclusivos y respetuosos con el medio ambiente, situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas.

Mapa de los aparcamiento de Elda / INFORMACIÓN

La edil ha explicado durante la rueda de prensa que para el gobierno local la movilidad es "una cuestión muy importante que estamos trabajando de manera transversal". En este sentido, Ibáñez ha subrayado que uno de los principales objetivos de este proyecto es "destacar el protagonismo que le estamos dando a las personas, impulsando la movilidad peatonal y trabajando también en la mejora del transporte público".

La marca "Elda Movilidad Sostenible" servirá de base para coordinar futuras actuaciones de información y sensibilización dirigidas a sectores clave de la población como la juventud, los centros educativos, el tejido asociativo y la actividad comercial. La estrategia pivotará sobre varios ítems estratégicos fundamentales, como la movilidad de los peatones y de los ciclistas, la seguridad vial, el transporte público y la sostenibilidad.

Damos protagonismo a las personas, impulsando la movilidad peatonal y trabajando también en la mejora del transporte público Silvia Ibáñez — Concejal de Movilidad Sostenible de Elda

La primera acción concreta que se estrena bajo este sello es la campaña "Muévete por Elda y Compra", un proyecto desarrollado de forma conjunta por las concejalías de Comercio y de Movilidad. Según ha apuntado la regidora, la campaña nace con un doble objetivo estratégico: evitar a desplazarte por nuestra ciudad y también invitar a comprar en el comercio local, tocando la fibra sensible de la ciudadanía de una manera transversal".

Uno de los pilares de esta primera campaña es visibilizar la accesibilidad y la gran capacidad de estacionamiento con la que cuenta Elda para atraer a visitantes tanto de la comarca del Medio Vinalopó como del resto de la provincia.

Código QR

Para impulsar la llegada de usuarios, la imagen de la campaña incorpora un código QR que enlaza directamente a un mapa interactivo con todas las opciones de estacionamiento disponibles en el municipio. "Queremos transmitir la potencia que tiene Elda a nivel de aparcamientos, tanto públicos y gratuitos como de pago. Hemos creado más de 600 plazas de aparcamiento gratuito durante los últimos años, a las que hay que sumar las más de 200 plazas de aparcamiento disuasorio y contamos, además, con más de 5.000 de plazas de aparcamiento público gestionadas por AMFI", ha destacado Silvia Ibáñez.

La campaña cuenta con el respaldo activo de la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE), con la que el Ayuntamiento colaborará estrechamente para seguir incentivando que los ciudadanos de la provincia elijan Elda para realizar sus compras y disfrutar de su amplia oferta de ocio. "Desde el gobierno local recodamos que la combinación de una extensa red de aparcamientos y una configuración urbana accesible consolidan a Elda como una ciudad que se puede disfrutar perfectamente a pie", ha concluido la concejal.