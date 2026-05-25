Petrer destina cerca de 900.000 euros a la mejora y remodelación de parques y espacios públicos

El Ayuntamiento de Petrer va a destinar durante este 2026 cerca de 900.000 euros a la mejora y remodelación de parques y espacios públicos urbanos. Una inversión que incluye la actuación más importante realizada hasta la fecha en renovación de juegos infantiles en el municipio, prevista en el área de juegos del parque El Campet.

Así lo han anunciado esta mañana el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, y el concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, quienes han detallado las principales actuaciones previstas para este año dentro de la estrategia municipal de mejora y mantenimiento de espacios públicos.

En ese sentido, Poveda ha señalado que “cuando la gente nos pregunta a dónde van nuestros impuestos, este es un ejemplo claro”, destacando que “solo este año vamos a invertir cerca de 900.000 euros en parques y espacios públicos, una cifra muy importante que demuestra que este equipo de gobierno no solo trabaja en nuevos proyectos, sino también en cuidar y mejorar las instalaciones que ya disfrutan los vecinos y vecinas”.

Este equipo de gobierno no solo trabaja en nuevos proyectos, sino también en cuidar y mejorar las instalaciones que ya disfrutan los vecinos y vecinas Ramón Poveda — Concejal de Hacienda de Petrer

El concejal de Hacienda ha recordado que, cuando el equipo de gobierno anunció a principios de año el ahorro acumulado de 10,5 millones de euros, “el ahorro, la cifra en sí no era lo que nosotros queríamos destacar, sino la herramienta que nos iba a permitir acometer inversiones que impactaran directamente en la vida de la gente”.

Entre las actuaciones previstas para lo que queda de año destaca la inversión de 300.000 euros en la renovación integral de los juegos infantiles del parque El Campet, una actuación que supondrá la mayor inversión realizada hasta la fecha en áreas infantiles municipales.

Además, se destinarán 130.000 euros a la reparación y mejora del lago y la noria del parque 9 d’Octubre, así como una actuación de remodelación de la pasarela del barrio San Rafael, con una inversión de 70.000 euros.

Los parques son puntos de encuentro, convivencia y vida social para muchísimas familias Fernando Díaz — Concejal de Servicios Generales de Petrer

Estas inversiones se suman a otras actuaciones ya ejecutadas recientemente, como la renovación del área de juegos infantiles de los Jardines Juan Carlos I, con una inversión superior a 222.000 euros, un espacio que se abrirá de manera inminente; o la remodelación integral de la plaza Joan Fuster, con más de 132.000 euros de inversión.

El concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha puesto en valor la importancia de seguir mejorando los espacios públicos “porque los parques son puntos de encuentro, convivencia y vida social para muchísimas familias”. En esa línea, ha destacado que “los juegos infantiles son espacios donde se reúnen niños y niñas, pero también madres, padres, abuelos y abuelas, generando convivencia y relaciones sociales en los barrios”.

Los dos concejales en un parque infantil / INFORMACIÓN

Díaz también ha repasado algunas de las actuaciones realizadas en los últimos años en materia de parques y jardines, como la renovación de seis áreas infantiles en 2022, el acondicionamiento de los Jardines Alcalde Vicente Maestre, las mejoras en el bulevar Felipe V, la creación de zonas caninas, actuaciones en parterres y fuentes urbanas o las intervenciones realizadas en distintos espacios verdes de la ciudad.

Todas estas inversiones forman parte de una línea de trabajo continuada para modernizar y mantener los espacios públicos urbanos, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.