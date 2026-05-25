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La suerte cae en Villena (donde casi siempre): un único acertante gana El Gordo de la Primitiva

El boleto premiado de segunda categoría, dotado con más de 168.000 euros, fue validado en la Administración de Loterías número 2 de la localidad alicantina

La administración Cervantes de Villena.

La administración Cervantes de Villena. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La fortuna ha vuelto a sonreír a la provincia de Alicante. El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo dejó anoche un importante premio en Villena, donde un único acertante de segunda categoría se llevará 168.285,89 euros.

El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías nº 2 de Villena, situada en la calle Cervantes, 32, un despacho muy habituado a dar premios.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números:

17, 04, 52, 41 y 38, con el número clave 8.

En esta ocasión no hubo acertantes de Primera Categoría (5+1), por lo que el bote seguirá creciendo. Según Loterías y Apuestas del Estado, en el próximo sorteo un único ganador podría llevarse 8 millones de euros.

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La recaudación total del sorteo ascendió a más de 3,7 millones de euros.

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