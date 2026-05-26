"Funeral" por la enseñanza pública en Elda y Petrer

Aula fúnebre en Elda y Petrer. Un grupo de medio centenar de profesores de las dos localidades han realizado una "performance" este martes para recrear el "entierro" de la enseñanza pública que quieren evitar con la huelga que se alarga ya más de dos semanas en la Comunidad Valenciana.

Así, el Elda se ha realizado por la mañana y por la tarde estaba prevista en Petrer, a las 19:00 horas en El Campet. En la primera localidad, los docentes han creado primero con un taller en la plaza Castelar las lápidas de los 32 centros públicos de Elda y Petrer, realizando una marcha hasta el Mercado Central, donde se ha celebrado el "funeral".

Se ha colocado una lápida en cada silla con el nombre del centro y un RIP, con sus participantes de luto, vestidos de negro e incluso algunos con complementos como velos o guantes para darle más realismo a la performance. Y varios ataúdes incluidos.

Los participantes iban de luto por la enseñanza pública / INFORMACIÓN

Allí, han realizado un "homenaje" en recuerdo a las "víctimas", los centros de Elda-Petrer, a modo reivindicativo, visibilizando algunas de las precariedades sufren ante de esta "desaparición". Después ha seguido la marcha por la céntrica calle peatonal Juan Carlos I y han repetido la performance frente a la plaza Mayor.

La convocatoria tenía como lema "Aula fúnebre Elda-Petrer. La educación pública no se entierra". Y durante la "misa funeral" han detallado algunas de las penurias que pasan o han pasado los centros.

Contenido del manifiesto-funeral

"Estamos aquí reunidos para despedir a los centros educativos de Elda y Petrer. Siempre recordaremos al colegio Padre Manjón por sus alumnos comiendo en las aulas, donde se juntaban la lechuga y los lápices. Esa cocina que cerró para reabrir en 6 meses y lleva 4 cursos cerrada. Descanse en paz".

"Siempre recordaremos al instituto La Melva por sus profesores, los pescadores que siempre tienen la red de pescar colgada en su fachada, no vaya a ser que le caiga a alguien encima".

"Siempre recordaremos al instituto La Torreta por sus fiestas sorpresa. Cada semana llega un grupo de alumnos nuevos que viene acompañado de cero profesores nuevos para atenderles".

Las sillas con las lápidas de los 32 centros educativos de Elda y Petrer / INFORMACIÓN

"Siempre recordaremos al instituto Valle de Elda porque como si de Howarts se tratara, debían hacer magia con menos profesorado experto. Siempre os recordaremos por el ciclo de informática que eliminaron de un día para otro. Que en la privada descanse".

"Siempre recordaremos al instituto Paco Mollá donde les encantaba la codocencia de nuestra conselleria, que consistía en estar solo en clase atendiendo a 33 criaturas con diferentes necesidades. Al mismo tiempo registrando todo lo que ocurre".

"Siempre recordaremos el IES Azorín porque después de una remodelación integral que duró 20 años, se olvidaron de poner persianas, canasta y el internet, haciendo que el profesorado trabajara como en los años 40".

"Recordaremos el IES El Canal por cómo fue desapareciendo el valenciano, las aulas de más de 30 alumnos por culpa de la Ley de Libertad Educativa, por cómo había que esperar eternamente para entrar por la tarde porque nunca hubo conserje y por aquellos ciclos de FP que se suprimieron".

"Descanse en paz el colegio Pintor Sorolla que murió esperando el arreglo de la cocina clausurada hace años debido a deficiencias en el forjado sanitario. Recordamos la sobrecarga de casos de alumnado de PT y AyL y de los cero recursos para atender al alumnado sobrevenido que anualmente llegan a nuestro centro".

Un momento de la marcha por el funeral de la educación pública en Elda / INFORMACIÓN

"Siempre recordaremos al Virrey Poveda… aquel centro público de la Comunitat Valenciana donde seguir resistiendo era parte del proyecto educativo. Nos dejó tras una larga agonía provocada por la pérdida constante de personal, y unas instalaciones que ya eran 'históricas' antes incluso de inaugurarse. Sus aulas frías en invierno y hornos industriales en mayo quedarán para siempre en nuestra memoria".

"Descanse en paz el CEIP La Hoya, donde el alumnado y el profesorado tuvieron que aguantar temperaturas insoportables esperando unos ventiladores que nunca llegaban, y por la retirada de un proyecto educativo de éxito que incorporaba el comedor, en que los niños y niñas podían comer en su hora y no a intempestivas".

Preparativos de la "performance" / INFORMACIÓN

"Siempre recordaremos al Monastil por ese profesorado que lidia cada día con una ratio de 33 alumnos por aula, con alumnos recién llegados desconocedores de la lengua, con el alumnado con necesidades especiales, con el alumnado disruptivo que no quiere estudiar y con todo aquel alumnado que quiere y no puede aprender por la falta de recursos de nuestra conselleria".

"Descanse en paz el colegio Virgen de la Salud que murió esperando al Edificant, esperando los arreglos de aseos, armarios, persianas. Esperando la cubierta en la pista, esperando el ascensor etc. En definitiva que murió esperando".

"Descanse en paz el CEIP Reyes Católicos que falleció esperando una reforma integral del cole que nunca llegó. Poco a poco se fue apagando debido a la falta de recursos y de personal y al progresivo cierre de aulas".

"Siempre recordaremos a las asociaciones de familias del alumnado, que lucharon con los docentes por una educación pública y de calidad".

"Hoy despedimos al CEP Rambla dels Molins, un centro que fue ejemplo de vocación y escuela pública viva, pero que se ha ido apagando entre recortes, burocracia y abandono institucional. Fallece víctima de las aulas masificadas, la falta de recursos y una carga administrativa que ahoga la educación. Hoy no se entierra solo un centro, sino el deterioro de una forma de entender la enseñanza como un servicio esencial y un futuro para toda la comunidad".

Otro momento del acto en Elda / INFORMACIÓN

"Descanse en paz el CEIP Miguel Servet, condenado a convivir con grietas, baños inutilizados y aulas asfixiantes. Murió esperando sustituciones, recursos y una inclusión digna para todo el alumnado".

"Siempre recordaremos a la escuela infantil Nuevo Almafrá, donde las ventanas llevan años esperando un cambio que el Plan Edificant prometió pero nunca llegó. Un centro donde el agua, en lugar de llegar limpia y segura al alumnado más pequeño, se escapa por unas instalaciones tan deterioradas que suponen un riesgo para su salud y pierden más de 40.000 litros al año. Y donde el recreo es un gran mar de asfalto sin una sola sombra donde refugiarse del sol".

"Siempre recordaremos al CEIP Reina Sofía por la libertad educativa... que nunca llegó. Por las familias que eligieron una lengua y encontraron otra distinta. Porque elegir sin garantías no es libertad. Descanse en Paz".