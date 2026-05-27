Moros y Cristianos de Elda: consulta todas las novedades y el programa de actos de 2026

Elda vuelve a vestirse de gala desde hoy hasta el 1 de junio para celebrar sus esperadas Fiestas de Moros y Cristianos, una de las grandes citas del calendario festero valenciano. Durante cinco intensos días, los pasodobles y marchas moras y cristianas recorrerán las calles de la ciudad entre el estruendo de la arcabucería, el colorido de los trajes y la emoción de miles de comparsistas que mantienen viva una tradición con profundas raíces en la memoria local.

Sin embargo, este año el ambiente festivo respira un orgullo histórico. El Gobierno de España ha declarado oficialmente los Moros y Cristianos de Elda como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta prestigiosa distinción reconoce la antigüedad, la continuidad en el tiempo, el valor cultural y el extraordinario alcance como atractivo turístico de esta celebración. Asimismo, premia la originalidad y diversidad de los actos que la componen, así como el profundo arraigo de la fiesta en la localidad.

Con este reconocimiento, Elda no solo consolida estas fiestas como uno de los acontecimientos más destacados del territorio valenciano, sino que sus Moros y Cristianos se convierten en la 16ª Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad Valenciana, y la número 89 en el conjunto de todo el país. La distinción supone un espaldarazo definitivo a la cultura, la tradición y la participación ciudadana como claves del éxito internacional, reforzando el posicionamiento de Elda como un auténtico referente turístico y cultural a nivel mundial.

El Gobierno de España ha declarado oficialmente los Moros y Cristianos de Elda como Fiesta de Interés Turístico Internacional. / MATIAS SEGARRA

Un viaje en el tiempo

Para comprender la magnitud actual de los Moros y Cristianos de Elda es necesario repasar su valiosa trayectoria histórica. Los orígenes de esta celebración se remontan al siglo XIX. En aquella época, la fiesta surgió como una evolución natural de las antiguas milicias locales, cuyos miembros rendían honores al patrón de la villa mediante sonoras salvas de arcabucería. Sin embargo, a finales de esa misma centuria, las fiestas terminaron por desaparecer.

El verdadero punto de inflexión de la era moderna de las fiestas llegó en 1944. Fue en ese momento cuando las celebraciones resurgieron con fuerza, iniciando un crecimiento imparable que las ha llevado a convertirse en la festividad multitudinaria y de gran relevancia que hoy conmueve al mundo.

En la actualidad, los Moros y Cristianos de Elda destacan por su ambiente abierto, participativo y profundamente acogedor. La fiesta se ha convertido en un motor social masivo que cuenta con más de 7.000 participantes activos. Este imponente volumen de festeros se distribuye en nueve comparsas, algunas de las cuales llegan a superar las 1.000 personas en sus filas.

Las nueve agrupaciones se dividen de manera equilibrada en dos bandos históricos:

El bando cristiano : cuenta con cinco comparsas, que son las de Estudiantes, Cristianos, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros .

: cuenta con cinco comparsas, que son las de . El bando moro: está compuesto por cuatro comparsas: Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí.

Además de su asombrosa capacidad de convocatoria, las fiestas eldenses destacan por ser un reflejo de la sociedad actual y de la igualdad, ya que en esta celebración más de la mitad de las componentes de las diferentes comparsas son mujeres.

Los orígenes de esta celebración se remontan al siglo XIX. / MATIAS SEGARRA

Cinco días de magia, pólvora y un valioso legado musical

Las fiestas se desarrollan intensamente durante cinco jornadas, estructurándose cada año en torno al primer domingo de junio. A lo largo de estos días, el programa oficial incluye eventos tan multitudinarios y destacados como la vibrante Entrada de Bandas, el emotivo Desfile Infantil —garantía absoluta del relevo generacional— y las espectaculares Entradas Mora y Cristiana. A ellos se suman los alardos de arcabucería, los solemnes actos en honor a San Antón y las Embajadas.

Por su parte, la música festera constituye el otro gran pilar fundamental del evento. Las marchas moras, cristianas y los pasodobles elevan la fiesta a la categoría de arte, respaldadas por el Certamen de Música Festera de la ciudad, que este año ha alcanzado su 38ª edición, consolidándose como el más longevo de España en su género.

Más allá de los grandes desfiles oficiales y los actos institucionales, la esencia y hospitalidad de Elda se respira a pie de calle. Durante los cinco días de celebración, la ciudad se transforma por completo y las vías públicas se llenan de vida gracias a las verbenas y a los tradicionales cuartelillos, auténtico corazón de la convivencia.

Elda ya está lista. Con el sello de la internacionalidad brillando con más fuerza que nunca, sus escuadras esperan impacientes y la música está a punto de sonar para demostrarle al mundo su inigualable riqueza cultural.

Las fiestas se desarrollan intensamente durante cinco jornadas, estructurándose cada año en torno al primer domingo de junio. / MATIAS SEGARRA

Rubén Alfaro, alcalde de Elda:

«Esta declaración es el premio al esfuerzo de generaciones de festeros»

Elda está de enhorabuena y el orgullo festero se respira en cada rincón de la ciudad. Tras años de riguroso trabajo y dedicación colectiva, el Gobierno de España ha otorgado de manera oficial el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a los Moros y Cristianos de Elda.

Imagino que la jornada en la que se comunicó la noticia fue un momento de muchísima emoción para toda la ciudad. ¿Cómo recibió la confirmación oficial?

Fue un momento de gran emoción y alegría. Recibí una llamada de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y de la secretaria de Turismo, Rosario Sánchez, para comunicarme oficialmente la decisión del Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo. Recibimos la noticia con la emoción de quien sabe perfectamente que se ha hecho justicia con nuestra historia, con nuestro patrimonio y con una tradición cuyos orígenes se remontan al siglo XIX.

¿Qué relevancia real tiene este título dentro de los reconocimientos administrativos que se conceden en nuestro país?

Se trata, ni más ni menos, que del máximo reconocimiento administrativo que una festividad puede recibir en España. Es un sello de excelencia que sitúa automáticamente a Elda en el mapa mundial del turismo cultural. Además, nos enorgullece enormemente ser los primeros de toda la comarca en recibir una distinción de este calibre, lo que viene a reconocer de manera internacional la riqueza cultural y el carácter tan abierto, igualitario, participativo y acogedor que define a nuestras fiestas.

Una declaración de este nivel exige cumplir con unos requisitos sumamente estrictos. ¿Cuáles han sido las claves y las fortalezas para que Elda consiga este éxito?

Los Moros y Cristianos de Elda cumplen, con creces, absolutamente todos los requisitos exigidos para contar con este reconocimiento. En primer lugar, destaca la masiva participación, con más de 7.000 festeros y festeras repartidos en nuestras nueve comparsas. En segundo lugar, y esto es algo que quiero recalcar firmemente, son unas fiestas en las que la igualdad es total: más de la mitad de las personas que componen las comparsas son mujeres. A todo esto se suma la espectacularidad, originalidad y el volumen de nuestros cinco días de fiestas, donde celebramos actos tan importantes y multitudinarios como la Entrada de Bandas, el Desfile Infantil, las Entradas Mora y Cristiana, las Embajadas, los alardos y los actos en honor a San Antón. Tampoco podemos olvidar la música, que es otro de nuestros pilares fundamentales, respaldada por un Certamen de Música Festera que suma ya 38 ediciones y se consolida como el más longevo de su género.

El edil asegura que este reconocimiento es una herramienta para atraer visitantes de todo el mundo, lo que servirá para dinamizar el comercio local y la hostelería.| Pilar Cortés / PILAR CORTES

Detrás de este logro hay un camino largo. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo hasta llegar al día de hoy?

Este hito es el resultado directo de un trabajo técnico muy riguroso que se ha prolongado durante años. Ha sido una labor realizada en una colaboración estrecha y constante entre el Ayuntamiento y la Junta Central de Comparsas, donde hemos tenido que cumplir con exigentes requisitos de promoción internacional, calidad y arraigo. Desde que accedí a la Alcaldía, las fiestas han ido superando hitos indispensables, recibiendo primero la declaración de Interés Turístico Autonómico y posteriormente la de Interés Turístico Nacional, que eran los pasos previos obligatorios para poder optar hoy al reconocimiento internacional. En este sentido, quiero poner en valor y agradecer el magnífico trabajo realizado desde las Concejalías de Turismo y de Fiestas, así como la estrecha colaboración del presidente de la Junta Central, Pedro Serrano, y todo su equipo. También quiero tener un agradecimiento especial para Alejandro Torres, un magnífico diseñador eldense que ha creado un logotipo conmemorativo que ya queda para la historia de nuestra ciudad.

Para finalizar, ¿este reconocimiento internacional es una meta o el inicio de una nueva etapa para Elda?

No es, bajo ningún concepto, una meta; es el gran punto de partida para que el mundo entero descubra la hospitalidad de nuestros festeros y festeras y la espectacularidad de nuestras fiestas. Esta declaración no es solo un título honorífico, es el premio al esfuerzo de generaciones y generaciones de eldenses que durante décadas han hecho de nuestra fiesta algo único en el mundo. A partir de ahora, tenemos en nuestras manos una herramienta extraordinaria para atraer visitantes de todos los rincones del planeta, lo que servirá para dinamizar el comercio local y la hostelería, y para consolidar y visibilizar aún más nuestra marca de ciudad. En definitiva, la fiesta se confirma internacionalmente como lo que siempre ha sido: una de nuestras señas de identidad más arraigadas y uno de los principales valores de nuestro legado y patrimonio cultural.

Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda:

«El distintivo internacional es el legado del que nos podemos sentir orgullosos»

El año pasado señalaba como gran objetivo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y por fin se ha conseguido. ¿Qué supone para Elda conseguir este reconocimiento?

Era el gran objetivo de esta Junta. Recogimos el guante de la declaración de Interés Turístico Nacional de la anterior Junta Central, que conseguimos hace algo más de 5 años. Durante estos últimos años hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Elda, y por fin se ha conseguido. Para nosotros supone un reconocimiento que pone en valor nuestras Fiestas de Moros y Cristianos y nos sitúa en la línea donde creemos que debe estar nuestra fiesta.

Después de años trabajando para mejorar la organización, ¿qué novedades o cambios percibirán los festeros y el público en las próximas celebraciones de Moros y Cristianos?

Realmente van a haber pocas novedades este 2026, ya que se han ido incorporando a lo largo de los años. Se va a instalar una pantalla gigante de alta resolución en la Plaza de Arriba durante la Entrada de Bandas, para el disfrute del público que no pueda acceder a la calle Colón para ese acto. La instalación de esta pantalla se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Elda y con la empresa Tele Elda, que nos cederá su señal de TV. Además, estamos luchando por unas fiestas más inclusivas, con lo que para este acto se habilitará un espacio frente a la pantalla para personas con movilidad reducida y con dificultades auditivas para que puedan disfrutar de la Entrada de Bandas en lengua de signos. Por otro lado, se han instalado unas telas o rafias en las tribunas, junto al suelo, para que las personas con problemas de vista, al tacto de los bastones se detengan y no se tropiecen o golpeen con las estructuras de las tribunas.

Pedro Serrano / .

La fiesta moviliza a miles de personas y a distintas generaciones. ¿Cómo se está trabajando para implicar a los jóvenes y garantizar el relevo generacional dentro de las comparsas?

Afortunadamente, el relevo generacional está garantizado. Son muchos los festeros jóvenes que se están implicando en tareas organizativas tanto de la Junta Central como de las diferentes comparsas. El camino es largo, pero poco a poco van aprendiendo los entresijos de la fiesta, y estoy convencido de que, a futuro, tendremos grandes representantes entre los que hoy se van incorporando a la Fiesta y a las directivas.

Las fiestas implican a comparsas, hostelería, comercio, visitantes y servicios municipales. ¿Se está trabajando en alguna iniciativa concreta para reforzar su impacto turístico y económico en Elda durante los próximos años?

Ante la reciente declaración seguiremos trabajando en ello para poder hacer frente a ese probable impacto turístico que pueda tener nuestras fiestas en los próximos años.

Tras su experiencia al frente de la Junta Central, ¿qué le gustaría dejar consolidado como legado para el futuro de la fiesta?

Como decía, el gran objetivo de esta Junta Central, la declaración de Interés Turístico Internacional, se ha conseguido y es el legado del que nos podemos sentir orgullosos.

Consulta todos los actos de los Moros y Cristianos de Elda 2026

Durante cinco días, Elda se entregará a una celebración en la que música, pólvora, devoción y espectáculo se entrelazan en torno a San Antón. Las comparsas volverán a tomar las calles con un programa que reúne los actos más emblemáticos de los Moros y Cristianos, desde las entradas y embajadas hasta la procesión que pondrá el broche final a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

El primer gran latido de la fiesta llegará esta tarde, a las 19:30 horas, con la Entrada de Bandas de Música. Será el momento en que las agrupaciones llenen la ciudad de sonido y emoción. La interpretación del pasodoble Idella, dirigido este año por Blanca Graciá Rodríguez, marcará oficialmente el inicio de las fiestas. La música festera es uno de los grandes patrimonios de Elda: su Certamen de Música Festera alcanza ya la 38 edición y está considerado el más antiguo de su género. Además, la riqueza de este patrimonio musical es tan vasta que cada comparsa cuenta con composiciones propias que acompañan y dan identidad a todos sus actos.

Esta misma noche, a las 23:30 horas, la Retreta llevará a las comparsas por las calles con su traje oficial en un ambiente más desenfadado, preludio de un viernes cargado de simbolismo. Mañana, 29 de mayo, comenzará a las 10:00 horas con el acompañamiento del estandarte del Santo desde la Casa de la viuda de Rosas hasta la Ermita de San Antón, entre disparos de arcabucería. Una hora después, la imagen del patrón será trasladada hasta la Iglesia de Santa Ana, donde la AMCE Santa Cecilia interpretará el pasodoble A San Antón. Por la tarde, a las 19:00 horas, llegará uno de los momentos más entrañables: el Desfile Infantil, en el que los comparsistas más pequeños tomarán el protagonismo acompañados por bandas y agrupaciones musicales de la ciudad.

El sábado 30 de mayo abrirá con pólvora. A las 10:00 horas se celebrará el Alardo de Arcabucería, iniciado por el bando cristiano y seguido por el moro. A continuación, la Plaza de la Constitución acogerá la Estafeta y Embajada Mora, con batalla de arcabucería, lucha de embajadores y toma del castillo por el Embajador Moro. Las Embajadas son una de las piezas más singulares de la fiesta: textos en verso de raíz decimonónica, épicos y declamatorios, que representan el enfrentamiento entre moros y cristianos e incorporan hoy referencias divulgativas sobre la historia local. La jornada culminará a las 18:00 horas con la Triunfal Entrada Cristiana, presidida por el Embajador Cristiano y con la participación de todas las comparsas.

La interpretación del pasodoble Idella da inicio a las Fiestas de Moros y Cristianos. / AXEL ALVAREZ

El domingo 31 de mayo amanecerá pronto con la Diana Festera, a las 8:00 horas, en la que las comparsas desfilarán en bloque. A las 11:00 horas tendrá lugar el Desfile-Ofrenda de Flores desde la Plaza Castelar hasta la Iglesia de Santa Ana, donde los comparsistas entregarán sus ramos al Santo. Después, a las 12:30 horas, se celebrará la solemne misa en su honor. Por la tarde, a las 18:00 horas, será el turno de la Majestuosa Entrada Mora, uno de los actos más esperados por su vistosidad, riqueza ornamental y fuerza musical.

El lunes 1 de junio cerrará el ciclo festero con una jornada de intenso significado. A las 10:00 horas se celebrará un nuevo Alardo de Arcabucería, esta vez iniciado por el bando moro y seguido por el cristiano. Después llegará la Estafeta y Embajada Cristiana, con la recuperación simbólica del castillo por parte del Embajador Cristiano y el desfile triunfal del bando vencedor. Por la tarde, a las 18:30 horas, la imagen de San Antonio Abad saldrá a la puerta del templo de Santa Ana para iniciar la solemne procesión. Tras recorrer las calles, el Santo será trasladado de nuevo a su ermita. Allí, con la entrada de San Antón y el disparo de una alborada pirotécnica, Elda pondrá fin a cinco días de emoción compartida.

Será el cierre de unas fiestas que miran al pasado sin dejar de avanzar. Desde aquellas soldadescas del siglo XIX hasta las actuales comparsas multitudinarias, los Moros y Cristianos de Elda siguen siendo una celebración de identidad, memoria y convivencia. Una fiesta donde la historia se desfila, la música se siente y la pólvora anuncia, año tras año, que Elda vuelve a encontrarse consigo misma.