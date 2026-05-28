Elda finaliza las obras de remodelación de la plaza de la calle Nueva

El Ayuntamiento de Elda ha finalizado las obras de remodelación de la plaza situada al inicio de la calle Nueva, en el cruce con la calle San José de Calasanz y frente al parque Joan Miró, con el objetivo de mejorar la accesibilidad general de todo el entorno y crear un nuevo espacio verde.

Estos trabajos, incluidos en el plan de inversiones "Elda parte de ti", han permitido recuperar y poner en valor uno de los accesos más emblemáticos al casco histórico de la ciudad, enlazando con las obras de la propia calle Nueva para conseguir una superficie homogénea y accesible por la que acceder al núcleo clásico de la ciudad.

En ese sentido, durante las obras se ha establecido una plataforma única, eliminando los bordillos y escalones existentes y facilitando el acceso a todas las personas con movilidad reducida. Además, en la conexión con el parque Joan Miró se ha implantado un pavimento especial que conecta ambos espacios y confiere una sensación de unidad, para que puedan ser utilizados como un único espacio ajardinado por toda la ciudadanía.

Así ha quedado el espacio tras el fin de los trabajos. / INFORMACIÓN

Del mismo modo, se ha procedido a la renovación de la iluminación a través de nuevas columnas con proyectores led, más eficientes y sostenibles, mientras que el banco central cuenta con luces RGB para poder iluminarlo de colores en fechas señaladas. Además, como novedad también se ha incluido, la instalación de una nueva fuente de agua potable digital e inteligente, que dispensa agua refrigerada para el uso de toda la ciudadanía al mismo tiempo que proporciona datos en tiempo real y evita residuos y emisiones.

Zona verde

En cuanto a la jardinería, se ha ampliado en gran medida, pasando de una plaza totalmente dura y pavimentada a contar con nuevas jardineras y parterres con especies de arbolado y plantas arbustivas, así como varios árboles repartidos por la plaza y que conectan con el nuevo arbolado instalado también en la calle Nueva. En el centro de la plaza se encuentra un magnolio de grandes dimensiones que servirá para aportar sombra y frescor en los días estivales, sobre todo en las zonas estanciales que se han creado durante las obras para el uso y disfrute de momentos de ocio al aire libre por parte de los vecinos y vecinas de este histórico barrio eldense.

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"Las obras de remodelación en esta plaza de la calle Nueva nos han permitido transformar un espacio que durante años ha cumplido con un papel de mera prestación de servicios en una nuevo entorno totalmente accesible, eficiente y con nuevas zonas verdes para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de un momento de descanso, así como refrescarse en los días estivales gracias a la nueva fuente digital con agua refrigerada", ha señalado el concejal de Inversiones y Espacio Público, José Antonio Amat, destacando que "continuamos con la labor de modernizar y poner en valor todo el casco histórico de nuestra ciudad, y esta plaza se une a las obras de remodelación de la calle Nueva, así como al parque Joan Miró que transformamos con anterioridad, para dignificar y engrandecer uno de los accesos más emblemáticos al centro histórico de Elda, una apuesta del gobierno local por nuestras raíces, por nuestra historia y por recuperar lo que nunca debió caer en el olvido".