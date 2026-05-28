El nuevo IES Azorín de Petrer, sin persianas, canastas y wifi desde el inicio del curso

El nuevo IES Azorín de Petrer, inaugurado el pasado año, ha funcionado durante todo el curso 2025/2026 sin conexión wifi, canastas en el patio y persianas en las aulas, según ha denunciado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro.

El presidente del AMPA, Daniel Martínez, ha explicado que la conexión a internet se instaló hace apenas una semana, cuando el curso ya está prácticamente finalizado, y que además el centro todavía carece de red wifi. Durante estos meses, el profesorado ha tenido que recurrir a sus propios datos móviles y dispositivos personales para poder desarrollar su trabajo diario.

Desde la asociación destacan que la falta de una conexión estable ha dificultado tareas administrativas básicas, como el uso de plataformas oficiales de la conselleria para pasar lista, comunicarse con las familias o gestionar información del alumnado. También ha afectado al uso de herramientas educativas habituales como Aules o Teams, empleadas como aulas virtuales para compartir materiales y tareas.

Tecnología e Informática, las más afectadas

Asimismo, el profesorado no ha podido preparar con normalidad clases que requieren acceso a internet ni aprovechar las pizarras digitales del centro, lo que ha limitado el uso de recursos audiovisuales y plataformas didácticas. Especialmente afectadas se han visto asignaturas como Informática y Tecnología, que dependen directamente de la red para desarrollar su currículo.

El proyecto contemplaba la instlaciín de canastas. / INFORMACIÓN

A estas carencias se suman otras deficiencias en las instalaciones, como la ausencia de canastas en el patio y la falta de persianas en las aulas. Ante esta última situación, el AMPA ha anunciado que el propio centro educativo se verá obligado a costear con fondos propios la instalación de vinilos en las ventanas para mitigar la entrada de luz. Desde el AMPA subrayan su apoyo a la dirección del centro, que durante todo el curso ha remitido diversos escritos a la conselleria para tratar de solucionar estas deficiencias.

El patio del IES Azorín, sin las canastas instaladas. / INFORMACIÓN

El IES Azorín reabrió sus puertas en julio de 2025 tras un largo proceso de construcción que se prolongó durante casi dos décadas. El proyecto, cuya primera licitación se remonta a 2007, sufrió múltiples retrasos debido a problemas estructurales, conflictos con la empresa constructora y la paralización provocada por la pandemia.

Inauguración

Las obras no comenzaron hasta 2015 y el antiguo edificio tuvo que ser demolido en 2017 tras detectarse graves deficiencias como aluminosis. Durante años, cerca de 800 alumnos cursaron sus estudios en barracones en la zona de Salinetas.

Noticias relacionadas

El nuevo centro, con una inversión de 13,3 millones de euros dentro del Plan Edificant, cuenta con cerca de 5.000 metros cuadrados construidos, 24 aulas de ESO, ocho de Bachillerato, laboratorios, gimnasio, biblioteca y zonas deportivas, además de capacidad para alrededor de 1.000 estudiantes. Pese a estas nuevas instalaciones, el AMPA denuncia que el instituto culmina su primer curso con carencias básicas que han condicionado el desarrollo normal del curso escolar.