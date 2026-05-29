Elda se vuelca con San Antón en su traslado a la iglesia de Santa Ana

Elda ha vuelto a rendirse a su patrón. San Antón ya se encuentra en la iglesia de Santa Ana tras protagonizar uno de los actos más esperados de las Fiestas de Moros y Cristianos, en una mañana de viernes marcada por la emoción, la música festera y la devoción de miles de festeros y vecinos que no quisieron perderse el tradicional traslado desde la ermita que lleva su nombre.

Ni el intenso calor frenó las ganas de vivir este segundo día grande de fiestas.La plaza de Arriba comenzó a llenarse de público para recibir al patrón entre aplausos y vítores. La imagen de San Antón avanzó acompañada por las nueve comparsas, que desfilaron hasta Santa Ana dejando también estampas para admirar los trajes de capitanías y abanderadas bajo la luz del sol, tras su puesta de largo en la Retreta celebrada la noche anterior.

Un realista dispara con un arcabuz este viernes por la mañana en Elda. / J.CRUCES

Uno de los momentos más emotivos se vivió a la llegada del santo al templo. Los porteadores de la comparsa Huestes del Cadí elevaron la imagen frente a la escalinata de Santa Ana mientras sonaban las tradicionales "vueltecicas". Fue entonces cuando la AMCE Santa Cecilia de Elda interpretó el pasodoble "A San Antón", compuesto por el eldense Octavio J. Peidró y que este año celebra su 30 aniversario. La multitud acompañó la pieza cantando al unísono hasta culminar con el ya tradicional "¡Que viva Elda y San Antón!".

El cierre del acto llegó con una atronadora salva de arcabucería que hizo temblar una plaza de Arriba completamente abarrotada de público. La imagen del patrón salió de la ermita cerca de las 11:30 horas, en un ambiente de constante repique de campanas provocado por quienes no dejaron de tirar de la cuerda durante toda la mañana. Previamente, la jornada había comenzado con el Acompañamiento del Estandarte de San Antón hasta la ermita y las salvas de honor al patrón. San Antón permanecerá en la iglesia de Santa Ana hasta el próximo lunes, día en el que concluirán las fiestas y el patrón regresará de nuevo a su ermita.