El IES La Canal de Petrer planta cara al cierre de su ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica

El IES La Canal de Petrer ha solicitado a la Conselleria de Educación la reapertura del Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica para el curso 2026/27, después de que el centro recibiera la comunicación de su supresión por "matrícula insuficiente".

Según recoge el documento elaborado por el departamento de Ciclos Formativos del instituto, el centro asegura que "no entiende y no está de acuerdo" con la justificación ofrecida por la administración educativa y cuestiona "en base a qué normativa o criterios objetivos se está tomando esta decisión".

El ciclo comenzó a impartirse en el curso 2023/24 y, actualmente, el IES La Canal cuenta con 10 alumnos matriculados en el primer curso, que ya realizan prácticas en empresas. Desde el centro destacan que esos estudiantes deberán completar el segundo curso en los próximos años.

La dirección y el profesorado consideran que la desaparición de esta formación "supone un vacío académico para el alumnado" y también "un perjuicio profesional para las empresas y la industria productiva de la zona", que, según indican, necesita perfiles técnicos especializados en diseño industrial.

En el escrito remitido a la administración autonómica, el instituto sostiene que la continuidad del ciclo cuenta con el respaldo de empresas, asociaciones profesionales, agencias de desarrollo económico de Petrer y Elda, así como de la Concejalía de Educación de Petrer.

El documento defiende que la comarca dispone de un tejido industrial diverso formado por pequeñas y medianas empresas vinculadas a sectores como el packaging, el plástico, la metalurgia, el calzado, la alimentación industrial, la construcción o la automatización. Según el centro, estas compañías necesitan trabajadores "altamente cualificados" en diseño y fabricación mecánica para adaptarse a los nuevos procesos tecnológicos.

Apuesta por la digitalización

"El diseño fomenta la innovación en los procesos industriales, actualización, mejoras de instalaciones y simulación", señala el informe, que también advierte de que "prescindir del perfil de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica es un contrasentido estratégico" en plena era de la digitalización.

El IES La Canal también argumenta que el ciclo da continuidad académica a otros estudios de Formación Profesional que ya se imparten en el centro, como FP Básica de Fabricación y Montaje, Mantenimiento Electromecánico, Mecanizado e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

Desplazamientos

Además, remarcan que, si finalmente desaparece esta oferta educativa, el alumnado interesado tendría que desplazarse a Alicante o Valencia para continuar sus estudios. "Los desplazamientos son imposibles en el caso de aquel alumnado que se plantea compaginar estudios y trabajo", recoge el documento.

El centro sostiene igualmente que ya dispone de todas las instalaciones y recursos necesarios para impartir la formación, incluyendo aulas específicas, equipos informáticos, impresoras 3D, escáneres digitales y software CAD-CAM, por lo que la reapertura "no supondrá coste alguno en instalaciones, maquinaria ni herramientas para la Administración".

Entre los argumentos expuestos, el instituto destaca también la elevada inserción laboral del alumnado. Según afirman, el ciclo cuenta con una "empleabilidad del 100 %" y la demanda de estudiantes por parte de las empresas "es muy superior al número de alumnos que puede aportar el centro".

Apoyo empresarial

En la solicitud se incluye el apoyo de más de una treintena de empresas de distintos municipios de la Comunidad Valenciana relacionadas con sectores como automatización, mecanizado, ingeniería, plásticos, alimentación industrial, moldes o robótica.

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Asimismo, el documento recoge la evolución de la matrícula del ciclo, que pasó de cinco alumnos en el curso 2023/24 a seis en 2024/25 y ocho en 2025/26. Finalmente, desde el IES La Canal aseguran que su petición "no solo busca mostrar la disconformidad con el cierre del ciclo", sino también "poner de manifiesto el daño que supone para la comarca de Elda-Petrer perder una formación de estas características", al considerar que es clave para la competitividad industrial y la formación técnica especializada de la zona.