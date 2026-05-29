Morant se viste de Estudiante en Elda para celebrar el reconocimiento internacional de los Moros y Cristianos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha regresado por segundo año consecutivo a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda. Cumpliendo la promesa que realizó durante su visita del pasado año, Morant ha participado este jueves vestida con el traje femenino de la comparsa de Estudiantes en el alardo de arcabucería previo al traslado de San Antón desde la ermita hasta la iglesia de Santa Ana.

La visita institucional tuvo como principal motivo la entrega oficial a la ciudad del diploma que acredita la reciente declaración de los Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante su intervención, la ministra felicitó a Elda por el reconocimiento y recordó el deseo que le trasladaron los festeros en su visita anterior. "El año pasado todos me transmitisteis esa ilusión por convertiros en Fiesta de Interés Turístico Internacional. Yo, que he sido alcaldesa, sé lo emocionante que es este reconocimiento", afirmó.

Morant, durante su invervención en Elda. / S.rodríguez

Morant explicó además el motivo de su indumentaria festera. "Para celebrarlo me he querido vestir de una de vosotras. Creo que a la ministra de Universidades le pega vestirse de Estudiante", bromeó. La ministra destacó también el carácter de las celebraciones eldenses, que definió como "una gran fiesta multitudinaria, muy igualitaria y que apuesta tanto por la música festera".

Sin embargo, Morant evitó realizar declaraciones sobre cuestiones de actualidad política alegando que "no estaba previsto". De este modo, no respondió a preguntas relacionadas con la imputación del empresario eldense Julio Martínez Martínez en el caso Plus Ultra, conocido además por su vinculación con las fiestas como integrante de la comparsa de Musulmanes. Tampoco sobre el proceso interno del PSPV-PSOE para designar candidatura a la Alcaldía de Alicante, después de que Pilar Bernabé iniciara el fin de semana pasado la precampaña en Valencia y Rafa Simó se haya posicionado como aspirante en Castellón.

Traslado de San Antón

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, agradeció el gesto del Gobierno central y subrayó la importancia simbólica de la jornada. "El Gobierno de España ha querido entregarnos el diploma que merecemos por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y qué mejor día que hoy, con nuestro patrón en la ermita, en una jornada tan especial", señaló.

El presidente de la Junta Central de Comparsas, Pedro Serrano, destacó que "es un orgullo recibirlas en una ciudad que vive sus fiestas con pasión, tradición y sentimiento", y aseguró que Elda muestra al mundo "una celebración que une cultura, música, historia y convivencia".

También intervino la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien recordó que hace seis años las fiestas obtuvieron la declaración de Interés Turístico Nacional. "Ese reconocimiento llegó por el arraigo, la cultura, los trajes, la tradición y por el trabajo que hacéis durante todo el año", indicó.

Sánchez agradeció además el papel de las fiestas como escaparate cultural y social. "Desde el Gobierno nos tomamos las fiestas muy en serio por lo que representan de puertas afuera: un pueblo hospitalario, acogedor, que respeta su cultura y sus tradiciones y que hace comunidad", afirmó.

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La secretaria de Estado puso en valor el carácter intergeneracional de la celebración y destacó que "cada familia tiene un festero en Elda". Las fiestas cuentan con más de 7.000 participantes, consolidándose como uno de los principales referentes festeros de la Comunidad Valenciana.