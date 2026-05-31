Dominio cristiano en Elda

De las plumas a los cascabeles, pasando por las flores, y hasta los volantes o la cota de malla. Un despliegue de efusividad y poderío han desplegado los más de 7.000 festeros que han participado este sábado en la Triunfal Entrada Cristiana de los Moros y Cristianos de Elda. Con 31 grados de temperatura que marcaban los termómetros al inicio del desfile, los abanicos no han faltado entre el público, que ya colmaba las principales calles por las que han discurrido las comparsas y las bandas de música.

Como marca la tradición, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Elda ha sido la encargada de abrir el desfile, seguida por el embajador cristiano, Alberto Rodríguez, quien ha recorrido el itinerario a lomos de su caballo. Tanto él como su homónimo del bando moro han estrenado traje este año con motivo del 50 aniversario de la comisión de Alardos y Embajadas.

Las mejores imágenes de la triunfal Entrada Cristiana de Elda / Alex Domínguez

Escoltando al embajador del bando de la cruz ha desfilado la escuadra femenina "Centinelas", con vistosos trajes de guerreras cristianas, en una apertura que también ha contado con la presencia de los cinco estandartes de las comparsas cristianas, protagonistas en este inicio del desfile.

A continuación han tomado el relevo los cargos festeros de la comparsa de Estudiantes: el capitán, Daniel Martín Sánchez, y la abanderada, Ana Jover Olcina, ambos con imponentes trajes diseñados especialmente para la ocasión y desfilando a caballo. Tras ellos, sus respectivas escuadras, "Universitarias" y "Bellos y Bestias", han continuado el recorrido con indumentarias igualmente destacadas. El bloque de Estudiantes lo ha cerrado como cabo el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

Domingo

El desfile ha continuado con las comparsas de Zíngaros, Contrabandistas, Cristianos y Piratas, cada una precedida por sus cargos festeros (capitán y abanderada) y acompañadas por sus escuadras y bandas de música.

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Por su parte, el bando moro también ha tenido representación con el desfile de las Huestes del Cadí, Musulmanes, Marroquíes y Realistas, aunque su gran protagonismo llegará este domingo con la esperada Entrada Mora, que se celebrará a partir de las 18 horas.