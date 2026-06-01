Una atronadora reconquista pone el cierra a los Moros y Cristianos de Elda

Elda ha cerrado este lunes sus Fiestas de Moros y Cristianos con una atronadora reconquista que ha hecho retumbar la ciudad. Así, el Alardo y la Embajada Cristiana por la mañana, y la procesión de San Antón por la tarde han puesto el broche a los festejos.

La jornada ha empezado con la ofensiva del bando de la cruz para recuperar el castillo arrebatado por la media luna el sábado tras un extraordinario combate.

Los arcabuces han tomado así de nuevo el protagonismo con el Alardo, seguidos de la lucha dialéctica de los embajadores, que ha culminado sin acuerdo alguno y con la batalla final, que ha dado como resultado la derrota musulmana y la cruz de nuevo ondeando de la fortaleza. Todo en una jornada de nuevo marcada por el calor y la masiva participación.

Y ya por la tarde ha llegado el último acto con la solemne procesión en honor a San Antonio Abad. Así, la imagen de San Antón ha partido del templo de Santa Ana. Al acabar, estaba previsto su traslado a su ermita, disparándose a su llegada una alborada pirotécnica para poner un emotivo final a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda 2026.

Unas celebraciones que han estrenado en esta edición el reconocimiento de Interés Turístico Internacional por el que el Ministerio de Industria y Turismo reconoce su antigüedad, valor cultural y arraigo como atractivo turístico mundial.