Novelda finaliza la transformación de la Casa Gómez Tortosa en el Museo del Modernismo

La inauguración del Museo del Modernismo Gómez Tortosa de Novelda ya tiene fecha. La concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, Geno Micó, ha anunciado este lunes la próxima inauguración de un proyecto que culmina el proceso de recuperación, adecuación y musealización de uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Novelda.

El nuevo espacio abrirá oficialmente sus puertas en un acto institucional que se celebrará el próximo miércoles, 10 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Modernismo, y ofrecerá visitas guiadas del 12 al 14 de junio.

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con Fondos Europeos Next Generation, ha supuesto la mayor intervención realizada en la Casa Gómez Tortosa desde su adquisición por el Ayuntamiento en la década de 1980.

Durante su comparecencia, Micó ha señalado que el proyecto ha tenido como objetivo “preservar, recuperar y divulgar el patrimonio modernista de Novelda, convirtiendo la Casa Gómez Tortosa en un espacio vivo que permita comprender la importancia que tuvo este movimiento artístico y arquitectónico en el desarrollo de la ciudad”.

El proyecto ha tenido como objetivo preservar, recuperar y divulgar el patrimonio modernista de Novelda, convirtiendo la Casa Gómez Tortosa en un espacio vivo que permita comprender la importancia que tuvo este movimiento artístico y arquitectónico en el desarrollo de la ciudad Geno Micó — Concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico de Novelda

Con motivo de su apertura al público, durante los días 12, 13 y 14 de junio se desarrollará un programa de visitas guiadas gratuitas que permitirá a los visitantes conocer el resultado de la intervención integral sobre la casa Gómez Tortosa y descubrir los nuevos contenidos museográficos del espacio. Las visitas tendrán lugar el viernes 12 en horario de mañana y tarde, mientras que el sábado 13 y el domingo 14 se realizarán en horario de mañana. La actividad será gratuita, aunque requerirá reserva previa a través de la página web de Turismo Novelda (turismo.novelda.es/visitas.museo.novelda).

Posteriormente el Museo del Modernismo Gómez Tortosa mantendrá sus puertas abiertas al público de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de martes a viernes también con horario de tarde, de 18:00 a 21:00

Un proyecto estratégico

La creación del Museo del Modernismo se ha financiado con más de un millón de euros de Fondos Europeos Next Generation para impulsar la oferta turística de Novelda y reforzar la protección y difusión de su patrimonio histórico y cultural.

Dentro de esta estrategia se planteó la reconversión de la Casa Gómez Tortosa, hasta entonces utilizada como centro cultural y espacio administrativo, en un museo dedicado a la conservación, interpretación y divulgación del legado modernista local.

Tras el cierre temporal del inmueble para el inicio de las obras, los trabajos se centraron en la planta baja y diversas dependencias de la primera planta, recuperando la configuración original de numerosos espacios y adaptando el edificio a su nueva función museística.

Recuperación arquitectónica y musealización

La intervención se ha articulado en torno a cuatro líneas de actuación: la recuperación arquitectónica del inmueble, la mejora de la climatización y la eficiencia energética, la restauración de elementos patrimoniales y el desarrollo de un proyecto museográfico centrado en el modernismo noveldense.

Las obras han permitido actuar sobre pavimentos hidráulicos, techos, paredes, carpinterías y elementos decorativos afectados por el paso del tiempo, así como recuperar estancias que habían perdido su configuración original, entre ellas la antigua cocina.

Fachada del museo / INFORMACIÓN

El proyecto también ha contemplado la restauración y réplica de mobiliario histórico, textiles y piezas ornamentales originales de la vivienda, contribuyendo a recrear con mayor fidelidad los ambientes domésticos de la época. En este sentido, el Ayuntamiento ha querido reconocer y agradecer la colaboración de la heredera de la familia Gómez Tortosa, cuya donación ha permitido recuperar parte del mobiliario original de la casa. Estas piezas, diseñadas expresamente para la vivienda a principios del siglo XX, se han incorporado al recorrido museístico y contribuyen a reforzar el valor histórico y patrimonial del conjunto.

Así mismo, durante la ejecución de los trabajos se localizaron diversos elementos patrimoniales hasta entonces desconocidos, como un antiguo aljibe, una pequeña estancia y sillares de piedra del siglo XVIII, hallazgos que han sido incorporados al proyecto por su interés histórico.

Un museo para comprender el Modernismo en Novelda

El nuevo Museo del Modernismo Gómez Tortosa ofrecerá al visitante un recorrido por los diferentes espacios de la vivienda, contextualizando el desarrollo del modernismo en Novelda y su estrecha relación con el crecimiento económico y social experimentado por la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La propuesta museográfica incorpora contenidos relacionados con la historia del edificio, sus propietarios y los principales elementos arquitectónicos y decorativos que lo convierten en uno de los máximos exponentes del patrimonio modernista local.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Novelda "refuerza su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio histórico, al tiempo que amplía la oferta cultural y turística del municipio y consolida el eje modernista como uno de sus principales recursos de atracción", han explicado desde el Consistorio.

"La inauguración del nuevo museo marcará una nueva etapa para la Casa Gómez Tortosa, que recupera su esencia original para convertirse en un espacio destinado a preservar la memoria colectiva de la ciudad y acercar el patrimonio modernista a vecinos y visitantes", han agregado.