El orgullo de las Huestes del Cadí

Las Huestes del Cadí fueron las encargadas de abrir ayer domingo la Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, una edición muy especial para la comparsa al coincidir con la celebración de su 50º aniversario.

Fundada en 1976 y presente por primera vez en las fiestas en 1977, la comparsa nació con el objetivo de reivindicar los aspectos culturales e históricos de Elda y sus tradiciones. Actualmente cuenta con cerca de 770 festeros y festeras.

Con motivo de esta efeméride, las Huestes del Cadí diseñaron un boato dividido en varios bloques con los que rindieron homenaje a su propia historia. El desfile comenzó con estandartes conmemorativos del 50º aniversario, acompañados por un grupo de cintas ondeantes, para recordar después algunos de los boatos más recordados de la comparsa, como el protagonizado por la música Gnawa en su décimo aniversario y los inspirados en los tradicionales zocos árabes.

El boato también incluyó un homenaje a las escuadras Ben Gurión y El Jito, un bloque dedicado al mundo de las especias con un carro escoltado por guerreros y la actuación del Ballet de las Especias de Alicia Montava, así como un tramo final centrado en los propios festeros, con la participación de las escuadras Algarabía, Mamúas, Hueste Femenina y el Batallón Alfarache Cadí.

Tras la finalización del boato hicieron su entrada los cargos festeros de las Huestes del Cadí, el capitán Raúl Jiménez y la abanderada María Calvo, ambos a lomos de caballo, poniendo el broche a una apertura cargada de simbolismo y emoción.

Las mejores imágenes de la majestuosa Entrada Mora de Elda / Héctor Fuentes

A continuación continuó el desfile con las comparsas del Bando Moro: Musulmanes, Marroquíes y Realistas. Posteriormente fue el turno del Bando Cristiano, integrado por Estudiantes, Zíngaros, Contrabandistas, Cristianos y Piratas. Todas ellas estuvieron precedidas por sus respectivos cargos festeros, capitanes y abanderadas, y acompañadas por sus escuadras y bandas de música.

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