Villena promueve 135.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial en La Solana para favorecer el crecimiento empresarial

El Ayuntamiento de Villena ha aprobado el desarrollo del Plan Parcial La Solana, situado junto a la carretera CV-799 en dirección a Biar, lo que permitirá incorporar 135.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial al tejido productivo local. La actuación facilitará la ampliación de varias empresas ya implantadas en la zona y supone un nuevo paso en la estrategia municipal de crecimiento económico e industrial.

La decisión, adoptada por la junta local de gobierno, supone un paso relevante en la estrategia municipal orientada a reforzar el tejido empresarial de Villena y a responder a la creciente demanda de espacio industrial por parte de compañías que buscan ampliar sus instalaciones y capacidad productiva.

Polo industrial

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha precisado que la aprobación de este plan confirma la voluntad del Ayuntamiento de seguir resolviendo cuestiones urbanísticas e industriales que llevaban años pendientes. Según explica, el desarrollo de La Solana permitirá generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y consolidar a Villena como uno de los principales polos industriales del interior de la provincia de Alicante.

“Seguimos trabajando en la línea de los últimos años para desbloquear proyectos históricos y dar respuesta a las necesidades de las empresas instaladas en Villena, muchas de las cuales quieren seguir creciendo aquí”, ha señalado el primer edil.

Por su parte, el concejal de Industria, Javier Martínez, ha calificado la actuación como un nuevo hito en el desarrollo industrial de la ciudad. En su opinión, Villena se ha convertido en un territorio atractivo para la inversión gracias a factores como su ubicación estratégica en las principales comunicaciones del sureste español, la cualificación de sus profesionales y la capacidad de innovación demostrada por las empresas locales.

Martínez también ha analizado de forma positiva el proceso de modernización que está experimentando el tejido empresarial villenense, con una apuesta cada vez más decidida por la digitalización, la mejora de los procesos productivos y la diversificación de la actividad económica.

Mercantil propietaria

El sector industrial que se desarrollará cuenta con una edificabilidad superior a los 92.000 metros cuadrados. La zona está delimitada por la carretera CV-799 y el cauce del río Vinalopó, y se encuentra clasificada como suelo urbanizable de uso industrial.

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La actuación será promovida por la mercantil Villena 200 Sport, propietaria del 73 % de los terrenos afectados. El Ayuntamiento optó en su momento por renunciar a la gestión pública directa del proyecto, al concentrar los propietarios privados más del 72 % del suelo, lo que facilita que sean ellos quienes asuman las labores de promoción y urbanización de este nuevo espacio destinado al crecimiento industrial de Villena.