Elda cierra sus primeros Moros y Cristianos internacionales con récord de público y 13 millones de impacto económico

Las primeras Fiestas de Moros y Cristianos de Elda celebradas tras la obtención del reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional se han cerrado con cifras récord de participación, una notable afluencia de visitantes y un impacto económico estimado en cerca de 13 millones de euros. Todo según el balance realizado por el Ayuntamiento destaca la elevada asistencia registrada en los principales actos, especialmente en la Entrada de Bandas y en las Entradas Mora y Cristiana, así como la ausencia de incidentes graves durante los días de celebración.

El concejal de Fiestas, David Guardiola, calificó el resultado de las fiestas como “muy positivo” y subrayó la repercusión que ha tenido la reciente concesión del título internacional. Según explicó, la entrega oficial del reconocimiento, que contó con la presencia de representantes del Gobierno central, ha contribuido a aumentar la visibilidad de las fiestas dentro y fuera de la ciudad.

En materia de seguridad, la concejala Silvia Ibáñez destacó la reducción de actuaciones de la Policía Local respecto a ediciones anteriores y la normalidad con la que se desarrollaron los actos multitudinarios. Las principales intervenciones estuvieron relacionadas con quejas por cuartelillos no registrados, considerados ilegales, y con incidencias derivadas del uso indebido de petardos por parte de menores.

El Ayuntamiento estima que las fiestas han generado un impacto económico cercano a los 13 millones de euros. Esta cifra incluye tanto el gasto de los festeros como el realizado por los miles de visitantes que acudieron a la ciudad, beneficiando a sectores como la hostelería, el comercio, los servicios, los talleres y la industria textil vinculada a la fiesta.

El incremento de visitantes también se reflejó en los datos turísticos. Entre el Pregón y el 1 de junio, la Oficina de Turismo atendió a cerca de 1.300 personas procedentes de distintos puntos de España y de países como Francia, Polonia, Bélgica y Alemania. Además, varios grupos organizados llegaron en autobús para asistir a los principales desfiles.

La promoción de las fiestas también impulsó la actividad digital. Durante mayo, la web de Turismo registró 5.367 visitas relacionadas con los Moros y Cristianos, mientras que las redes sociales municipales alcanzaron cifras récord de visualizaciones e interacciones.

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Punto Violeta

Por otro lado, la concejala de Igualdad, María Gisbert, destacó que durante los cinco días de fiestas no se presentó ninguna denuncia por agresión sexual, según los datos de Policía Local y Policía Nacional. Los Puntos Violeta y Arco Iris instalados en distintos espacios de la ciudad funcionaron como recursos de información, prevención y atención, complementados por la Red Violeta integrada por cuartelillos, establecimientos y locales colaboradores.