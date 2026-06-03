La huelga educativa aplaza 106 exámenes orales en la EOI de Elda

La huelga en la enseñanza pública ha tenido este miércoles repercusión en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Elda, donde han quedado aplazados los exámenes orales programados para 106 alumnos de inglés, francés y valenciano.

Según ha explicado Esther Belda, jefa del departamento de inglés de la EOI de Elda, los estudiantes afectados estaban convocados para las pruebas orales de distintos niveles de inglés, francés y valenciano. La docente ha señalado que las nuevas fechas se anunciarán próximamente a través de la página web del centro y que todo el alumnado podrá realizar los exámenes más adelante.

"Todo el mundo se lo ha tomado bastante bien. Ha generado incomodidades, especialmente entre personas que venían de fuera, pero la mayoría nos ha dicho que nos entienden y nos apoyan", ha indicado Belda.

Los mismos docentes de la EOI de Elda se han concentrado a las puertas de la escuela bajo el lema "dignidad docente". Durante el acto, el profesorado ha leído un manifiesto en el que denuncian años de recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas y han reclamado una mayor inversión en la enseñanza pública.

Recortes

Los docentes aseguraron que la EOI de Elda ha perdido 29 grupos en los últimos años, además de sufrir un aumento de las ratios, retrasos en la cobertura de bajas y una reducción progresiva de la oferta educativa. Entre las consecuencias, han señalado la desaparición de determinados idiomas como alemán y francés en las secciones de Villena y Novelda y la reducción de grupos en varias especialidades en el caso de Elda.

Los profesores han querido simbolizar un "cementerio de palabras olvidadas" con términos que ya no se podrán aprender por los recortes en la EOI de Elda. / INFORMACIÓN

"Pedimos la paralización de los recortes de grupos y plantillas, la recuperación de los idiomas y grupos eliminados, la bajada de las ratios y una mejora de los recursos y de las condiciones laborales para garantizar una enseñanza pública de calidad", recoge el manifiesto.

Condena por el empujón de un policía a una manifestante

El profesorado también ha expresado su rechazo a la agresión sufrida por una docente durante una concentración celebrada el pasado domingo en Valencia. En el texto, los participantes mostraron su solidaridad con la compañera afectada y reclamaron que se esclarezcan los hechos y se asuman las responsabilidades correspondientes.

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Asimismo, han reivindicado el papel de las Escuelas Oficiales de Idiomas como centros públicos especializados en la enseñanza de lenguas y defendieron su importancia para garantizar una formación accesible y de calidad para toda la ciudadanía. Las movilizaciones, aseguran, continuarán hasta que la conselleria atienda las demandas planteadas por la comunidad educativa.