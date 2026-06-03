El nuevo plan de emergencias de Elda incorpora los apagones entre los escenarios de riesgo

Los apagones eléctricos, las inundaciones, los incendios forestales, los seísmos y las grandes concentraciones de personas forman parte de los escenarios de riesgo que recoge el nuevo Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Elda (PTME) 2026. El documento, que será llevado al pleno municipal de este viernes para su aprobación, actualiza el vigente desde 2018 e incorpora una revisión de los riesgos del municipio adaptada a la realidad actual y a los nuevos desafíos en materia de protección civil.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Silvia Ibáñez, ha presentado el nuevo plan junto al técnico responsable de su redacción, Alejandro Ñíguez, y el comisario principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla. La edil ha destacado que el PTME 2026 constituye una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia que pueda producirse en el término municipal.

La concejala de Seguridad, Silvia Ibáñez, acompañada por el técnico que ha redactado el plan de emergencia, Alejandro Ñíguez, y el Comisario Principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla. / INFORMACIÓN

Uno de los aspectos más relevantes de la actualización es la revisión del análisis de riesgos. Según explicó Ñíguez, el documento adapta la planificación municipal a los cambios registrados durante los últimos años, especialmente en relación con los fenómenos meteorológicos extremos, como las danas, cada vez más frecuentes e intensas.

Altura y antigüedad de edificios

La revisión incorpora además nuevos criterios para evaluar la vulnerabilidad del municipio ante diferentes amenazas. En el caso del riesgo sísmico, el estudio tiene en cuenta aspectos como la antigüedad y la altura de los edificios. Respecto a las inundaciones, el plan presta especial atención a las zonas con mayor peligrosidad, entre ellas áreas del casco antiguo próximas al cauce del río Vinalopó.

El documento también contempla situaciones derivadas de interrupciones generales del suministro eléctrico, esto es, apagones, en un escenario que ha cobrado relevancia en el último año tras el producido en 2025, así como riesgos asociados a incendios forestales y a eventos con elevada concentración de personas.

El nuevo PTME incorpora una evaluación más precisa de los escenarios de riesgo existentes en Elda siguiendo los criterios técnicos y organizativos más recientes establecidos por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Además, se ha renovado la cartografía municipal, el catálogo de medios y recursos disponibles y los protocolos de actuación.

Coordinación de efectivos

Ñíguez ha destacado que el plan establece con claridad cómo actuar, quién debe hacerlo y en qué momento, un aspecto clave para agilizar la respuesta en situaciones de emergencia. Esta actualización permitirá mejorar la coordinación entre Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios, bomberos y el resto de administraciones competentes.

La implicación de la ciudadanía constituye otro de los pilares del nuevo documento. Para ello, el Ayuntamiento ha editado 10.000 dípticos informativos que incluirán un plano detallado de la ciudad con los puntos de encuentro vecinales, las vías de evacuación, la ubicación de los albergues y recomendaciones básicas de autoprotección. Los folletos incorporan además un código QR que permitirá acceder y descargar los diferentes planes de emergencia locales.

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La campaña informativa se completará con charlas en centros educativos y el reparto de material divulgativo en distintos espacios sociales de la ciudad con el objetivo de mejorar la preparación de la población ante posibles situaciones de riesgo.