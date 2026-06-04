El mercado de Novelda estrena taquillas refrigeradas un año después de su reapertura

El mercado municipal La Plaça de Novelda ya cuenta con un nuevo servicio de taquillas inteligentes refrigeradas que permitirá a los clientes recoger sus compras fuera del horario habitual de apertura. El sistema, presentado este jueves, forma parte del proceso de digitalización impulsado por el Ayuntamiento dentro de la reforma integral del mercado inaugurado hace un año.

En total se han instalado 28 taquillas inteligentes: ocho de temperatura ambiente, quince refrigeradas y cinco de congelación. Estas permitirán a los comerciantes depositar los pedidos encargados previamente por los clientes para que puedan retirarlos en el momento que mejor se adapte a sus necesidades.

El concejal de Mercado, Santi Sánchez, ha señalado que la puesta en marcha de este servicio responde al objetivo de "mejorar el servicio que el mercado ofrece y posibilitar que los clientes puedan acceder a su compra fuera del horario comercial, facilitando la conciliación de la vida personal y laboral y adaptando el mercado a los nuevos hábitos de consumo".

Una clienta utilizando el nuevo servicio de taquillas. / INFORMACIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado, Vicente Monge, ha explicado que los pedidos podrán realizarse directamente en los establecimientos o a través de WhatsApp. Una vez preparada la compra, el comerciante facilitará al cliente un código de acceso para abrir la taquilla en la que se haya depositado el pedido y recogerlo cuando lo desee.

En esta primera fase de funcionamiento, el sistema no incorpora todavía una pasarela de pago integrada, una prestación cuya implantación está prevista próximamente para completar el proceso de compra digital.

Digitalización

Desde la Asociación de Vendedores se pondrá en marcha una campaña informativa para dar a conocer el funcionamiento del nuevo servicio y fomentar su utilización entre la clientela habitual del mercado. Para la entidad, la incorporación de estas taquillas inteligentes supone "un paso más para incorporar la digitalización al mercado municipal", reforzando la competitividad del comercio de proximidad y ampliando los servicios que ofrece La Plaça.

La Concejalía de Mercado ha realizado además un llamamiento al civismo y al respeto hacia estas nuevas instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento y conservación. Asimismo, ha animado a las personas interesadas en desarrollar un proyecto comercial en el mercado municipal La Plaça a ponerse en contacto con el departamento para conocer las posibilidades que ofrece este espacio renovado y las opciones de acceso a los puestos actualmente disponibles.

Así ha quedado el Mercado de Novelda / INFORMACIÓN

La implantación de las taquillas refrigeradas forma parte del proyecto de adecuación integral, mejora y digitalización del mercado municipal desarrollado por el Ayuntamiento de Novelda. Esta actuación ha sido financiada en gran parte con fondos europeos Next Generation y tiene como objetivo convertir La Plaça en un espacio moderno, accesible, eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades comerciales actuales.

Reforma integral

El proyecto ha supuesto la renovación integral de las instalaciones, la recuperación y puesta en valor de nuevos espacios comerciales y gastronómicos, así como la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar tanto la gestión interna como la experiencia de compra de los usuarios.

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Entre las actuaciones previstas desde la fase inicial figuraba precisamente la implantación de un sistema de taquillas refrigeradas vinculado al proceso de digitalización del mercado, con el objetivo de facilitar la compra a distancia y ofrecer un servicio más flexible y adaptado a las demandas de la ciudadanía.