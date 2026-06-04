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Un motorista de 66 años resulta herido en una colisión con un coche en Elda

El accidente tuvo lugar en la rotonda situada frente al parque de bomberos

Un SAMU, en una imagen de archivo.

Un SAMU, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Un motorista de 66 años resultó herido este miércoles por la noche en un accidente de tráfico registrado en Elda, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se produjo tras una colisión entre un coche y una moto en la rotonda situada frente al parque de bomberos de la ciudad, en la calle Santa Bárbara.

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Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico asistió al motorista por politraumatismo. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital de Elda.

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