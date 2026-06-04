El PP de Elda exige al gobierno local que agilice los trámites para recuperar la ITV móvil

El PP de Elda ha reclamado al equipo de gobierno (PSOE y Elda Para Todas) que actúe con urgencia para desbloquear la instalación de una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la ciudad, un servicio que aseguran no se presta desde abril de 2024 y cuya ausencia, según el PP, continúa generando importantes perjuicios a más de 100.000 vecinos, autónomos, transportistas y empresas de Elda, Petrer y el conjunto de la comarca.

Los populares recuerdan que hace más de dos años que la ITV móvil dejó de funcionar debido a la falta de unos terrenos adecuados para desarrollar la actividad. Esta situación obliga a los usuarios a desplazarse a municipios como Novelda, Villena, Elche o incluso a localidades de la Región de Murcia, como Yecla, para realizar un trámite obligatorio, con las consiguientes molestias, costes económicos y largas listas de espera.

El portavoz adjunto del PP, Alberto García, ha señalado que "los vecinos de Elda y de toda la comarca llevan demasiado tiempo soportando las consecuencias de la pérdida de un servicio esencial sin que el gobierno local haya sido capaz de ofrecer una solución definitiva".

Falta de avances

García ha recordado que el equipo de gobierno anunció en su momento la puesta a disposición de una parcela en el polígono Finca Lacy para la futura instalación de la ITV móvil. Sin embargo, asegura que, transcurrido un largo periodo desde aquel anuncio, "no existe constancia de avances efectivos ni de que los trámites estén avanzando al ritmo que requiere una necesidad tan urgente para la ciudadanía".

"Lo que pedimos es claridad, transparencia y resultados. Los eldenses merecen saber qué gestiones se han realizado, en qué punto se encuentra el expediente y qué plazos maneja el Ayuntamiento para que la Generalitat pueda continuar con el procedimiento", ha afirmado.

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Por su parte, el también portavoz adjunto Francisco Vidal ha puesto el foco en las consecuencias que esta situación está provocando en el día a día de los ciudadanos. "Estamos hablando de miles de conductores que deben desplazarse fuera de Elda para cumplir con una obligación legal. Esto supone más tiempo, más gastos y más dificultades para familias, trabajadores y empresas que llevan dos años esperando una solución que no llega", ha manifestado.