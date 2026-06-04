Villena reclama 92.000 euros a la Generalitat por impagos en el Contrato Programa de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Villena ha reclamado a la Generalitat un total de 92.000 euros en concepto de intereses de demora por los retrasos en el pago de las anualidades de 2024 y 2025 del Contrato Programa de Servicios Sociales. Así lo ha anunciado el alcalde, Fulgencio Cerdán, quien ha defendido que la Conselleria de Servicios Sociales debe asumir las mismas responsabilidades que exige a los ayuntamientos cuando se producen incumplimientos en los plazos de pago.

El Contrato Programa es un convenio plurianual mediante el que el Consell financia la contratación de equipos municipales de servicios sociales y otros recursos vinculados a la atención social de proximidad.

Según ha explicado el primer edil, la reclamación se fundamenta en el principio de reciprocidad y en la cláusula sexta del Contrato Programa, que establece un anticipo del 70 % del coste total del convenio. "Debe existir una responsabilidad recíproca entre las administraciones públicas. Las penalizaciones que impone la Generalitat a los ayuntamientos también deben aplicarse cuando es la propia administración autonómica la que incumple", ha señalado.

Retrasos

Por la anualidad de 2024, el Ayuntamiento reclama 33.990 euros en intereses de demora, calculados con un recargo del 4,06 %. Ese año, la conselleria abonó 1,05 millones de euros el 13 de agosto, ocho meses después del inicio del ejercicio, y otros 237.695 euros el 15 de octubre. Según los cálculos municipales, estos pagos acumularon retrasos de 225 y 288 días, respectivamente, obligando al consistorio a adelantar los costes de los servicios.

En cuanto a 2025, la cantidad reclamada supera los 56.000 euros. El primer ingreso correspondiente a esa anualidad se realizó el 14 de enero de 2026, cuando la Generalitat abonó más de un millón de euros con una demora de 378 días respecto a la fecha prevista. El resto de la cuantía, 292.000 euros, fue transferido un día después.

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Cerdán ha criticado la carga financiera que estos retrasos trasladan a los municipios, que deben asumir con recursos propios la financiación de unos servicios cuya competencia corresponde a la Generalitat. En este sentido, ha considerado que la "sobrecarga financiera y de trabajo" derivada de la gestión autonómica debe ser compensada a favor de los ayuntamientos que adelantan los fondos necesarios para mantener la prestación de los servicios.