Los barracones de la Escuela Infantil Santa Infancia de Elda se eternizan: 18 años de provisionalidad

Los alumnos de la Escuela Infantil Santa Infancia de Elda continúan asistiendo a clase en barracones casi dos décadas después de que comenzara el problema que obligó al cierre de su edificio original. La situación se prolonga mientras la construcción del nuevo centro educativo, dentro del Plan Edificant de la Conselleria de Educación, sigue acumulando retrasos administrativos y obstáculos derivados del incremento de los costes de las obras.

El pasado mes de enero, la licitación para ejecutar el proyecto volvió a quedar desierta, lo que obligó al Ayuntamiento de Elda a iniciar un procedimiento negociado, una fórmula excepcional que permite a la administración dialogar directamente con empresas constructoras para intentar adjudicar las obras con mayor flexibilidad.

Fuentes municipales explican que el concurso quedó desierto porque la autorización de los precios por parte de la Conselleria de Educación se demoró cerca de dos años. Cuando finalmente llegó la aprobación, el presupuesto ya no se ajustaba a los costes reales del mercado.

Nueva actualización de precios

En este sentido, el Ayuntamiento ha trasladado recientemente a la conselleria la necesidad de realizar una nueva actualización económica del proyecto. Los técnicos redactores ya trabajan en la revisión de precios con el objetivo de remitir nuevamente la documentación a la administración autonómica y agilizar esta vez los trámites para evitar que el presupuesto vuelva a quedarse obsoleto.

Desde la Agrupación Local de AMPAS, su presidente, Carlos Vicente, considera que el principal problema radica en la lentitud administrativa. Según explica, el proyecto no requiere modificaciones técnicas, sino únicamente una actualización de los costes de construcción. "Si la conselleria respondiera en plazos razonables, las obras podrían licitarse con precios ajustados al mercado y habría empresas interesadas en ejecutarlas", señala.

Así es el proyecto de la escuela infantil Santa Infancia de Elda. / INFORMACIÓN

Vicente lamenta que el retraso en las revisiones económicas haya generado un círculo vicioso que termina alejando a las constructoras. Según afirma, las empresas rechazan presentarse porque los presupuestos aprobados no reflejan los costes actuales de materiales y mano de obra, lo que haría inviable asumir la obra sin pérdidas.

La situación ha generado desánimo entre las familias y la comunidad educativa. El presidente de las AMPAS asegura que existe una sensación generalizada de incredulidad tras años de anuncios sin resultados concretos. "Todos los centros educativos de Elda han ido avanzando con el Plan Edificant excepto unos pocos, entre ellos Santa Infancia", destaca.

Imagen del interior de las aulas prefabricadas de la escuela infantil Santa Infancia de Elda. / Áxel Álvarez

Además, recuerda que los barracones, concebidos como una solución temporal, acumulan ya más de una década de uso y presentan problemas propios del desgaste. Las filtraciones durante episodios de lluvia y las limitaciones de unas instalaciones provisionales continúan siendo una preocupación para las familias. Vicente considera también que la existencia de un centro prefabricado puede influir en la matriculación. Aunque reconoce el esfuerzo realizado para mantener las instalaciones en buenas condiciones, sostiene que muchas familias preferirían escolarizar a sus hijos en un edificio definitivo.

Un proyecto marcado por casi dos décadas de espera

La historia de la Escuela Infantil Santa Infancia se remonta a 2007, cuando el edificio original tuvo que cerrar debido a problemas de aluminosis. Tras permanecer clausurado durante ocho años, fue finalmente derribado en 2015. Desde entonces, el solar permanece vacío a la espera de una solución definitiva.

La actuación está incluida en el Plan Edificant de la Conselleria de Educación y fue aprobada definitivamente el pasado noviembre con una inversión de 2.818.623 millones de euros. El incremento presupuestario se debió a la necesidad de incorporar actuaciones arqueológicas tras el hallazgo de restos históricos en la parcela. Ahora, este precio habría vuelto a quedar desfasado.

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El futuro centro se construirá sobre una superficie de más de 2.100 metros cuadrados en el barrio Virgen de la Cabeza. El proyecto contempla seis aulas para niños de 0 a 3 años, comedor, cocina, salas polivalentes y espacios exteriores. Además, integrará y pondrá en valor los vestigios del antiguo convento franciscano del siglo XVI descubiertos durante las excavaciones. Mientras tanto, varias generaciones de alumnos han pasado ya por unas instalaciones que nacieron como provisionales y que, 18 años después, siguen siendo la única sede de la escuela infantil.