Fallece Andrés Molina Giménez, presidente de AMFI e Hijo Predilecto de Elda

Elda se ha despertado este sábado con la triste noticia del fallecimiento de Andrés Molina Giménez, presidente de la Asociación para la Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y Sensorial (AMFI) e Hijo Predilecto de la Ciudad. Su muerte deja un profundo vacío entre los eldenses tras una vida marcada por el altruismo, la perseverancia y una defensa incansable de los derechos y la dignidad de las personas con diversidad funcional.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha expresado su consternación por la pérdida de una de las figuras más influyentes y queridas de la historia reciente del municipio. “Es un día de inmenso dolor para Elda. Perdemos a un ciudadano ejemplar, a un amigo y a un gigante de la justicia social”, ha manifestado.

Alfaro junto a Andrés, en el acto de Hijo Predilecto. / INFORMACIÓN

Alfaro ha recordado con especial emoción el reconocimiento que la ciudad le rindió recientemente. “Tuvimos la fortuna y el honor de nombrarle Hijo Predilecto el pasado mes de abril, un reconocimiento que el pueblo de Elda le otorgó en vida con un abrazo unánime. Andrés no solo fundó y lideró AMFI, sino que transformó nuestra mentalidad y obligó a las administraciones a ser mejores. Nos enseñó a mirar a Elda con ojos de igualdad y a entender que una ciudad no es moderna si no es accesible para todos. Su legado es imborrable y la mejor manera de honrar su memoria será continuar sin descanso la batalla que él abanderó”, ha señalado.

Trayectoria

Nacido en Elda en 1958, la vida de Andrés Molina estuvo ligada desde sus primeros meses a la superación, tras contraer poliomielitis. Lejos de dejarse vencer por las dificultades, convirtió su experiencia personal en el motor de una transformación social que contribuyó a cambiar la realidad de muchas personas en la comarca.

Al frente de AMFI impulsó importantes avances en materia de inclusión, empleo y accesibilidad, promoviendo la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de infraestructuras y servicios municipales. Entre sus logros destacan la creación de empleo para 40 personas con discapacidad y la puesta en marcha de un Centro de Atención Temprana dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años.

Su trayectoria recibió el máximo reconocimiento institucional el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento de Elda le concedió por unanimidad el título de Hijo Predilecto de la Ciudad. Un galardón que recibió con la humildad que siempre le caracterizó y que quiso compartir con los usuarios, familias y trabajadores de AMFI.

Capilla ardiente

La capilla ardiente de Andrés Molina ha quedado instalada en la sala 2 del Tanatorio de Elda. El responso por su memoria tendrá lugar mañana domingo, a las 13 horas, en el mismo recinto.

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Como muestra de respeto y reconocimiento a su figura, el Ayuntamiento de Elda ha decretado luto oficial durante la jornada de este sábado y las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta en homenaje póstumo a quien dedicó su vida a construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva.