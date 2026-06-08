Elda suma 11 nuevos policías locales y eleva la plantilla a 97 efectivos

El Ayuntamiento de Elda ha incrementado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de once nuevos agentes, de los que nueve son hombres y dos mujeres. Con estas incorporaciones, el cuerpo alcanza los 97 efectivos, aunque el total de plazas previstas es de 123, según ha podido saber este diario.

Los nuevos agentes han tomado posesión de sus plazas este lunes en un acto celebrado en el salón de plenos, presidido por el alcalde Rubén Alfaro. En el acto también han estado presentes la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez; el edil de Recursos Humanos, Jesús Sellés; y el comisario principal de la Policía Local, Francisco Cazorla, además de familiares de los nuevos efectivos.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los agentes y ha destacado su vocación de servicio público. Alfaro ha subrayado que "Elda pretende ser una ciudad cómoda y buena para vivir y vuestro papel es fundamental", recordando que la Policía Local es clave para garantizar la convivencia y el desarrollo de las libertades.

Los nuevos agentes, junto al alcalde, en el centro, los ediles de Seguridad y Recursos Humanos y, a la izquierda el jefe del cuerpo. / J.CRUCES

El regidor ha señalado que la incorporación de nuevos efectivos permitirá reforzar los servicios policiales y mejorar la presencia en calles, barrios, zonas comerciales y entornos escolares. "Venís a sumaros a nuestra plantilla, a reforzar servicios y a estar al servicio de las personas que nos necesitan", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la cercanía de la Policía Local con la ciudadanía, destacando su labor pedagógica y de atención directa. También ha recordado que los nuevos agentes deberán afrontar retos relacionados con la movilidad, como la implantación de la zona de bajas emisiones y el impulso de un modelo más sostenible en el que el peatón tenga mayor protagonismo.

Más efectivos

Por su parte, el sindicato SPPLB de Elda ha valorado positivamente la incorporación de los nuevos agentes, aunque ha reclamado más medidas para completar la estructura del cuerpo. "Valoramos la llegada de estos once agentes porque todo refuerzo mejora la atención a la ciudadanía, pero es necesario seguir avanzando", han señalado.

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En este sentido, han añadido que "confiamos en que el proceso selectivo en marcha se agilice al máximo para que las nuevas incorporaciones lleguen cuanto antes", y han insistido en que "es imprescindible cubrir las plazas de oficial y aumentar el número de inspectores que, por tasa legal, debería tener la plantilla".