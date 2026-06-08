Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negociación huelga educativaAtaque perro EldaComisión Les NausCulpable asesinato Rocío AlfazColegios más demandadosDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Elda suma 11 nuevos policías locales y eleva la plantilla a 97 efectivos

El Ayuntamiento destaca la mejora del servicio y el sindicato SPPLB reclama cubrir mandos y agilizar nuevas incorporaciones

Los once agentes que este lunes han tomado posesión de su puesto en la Policía Local de Elda.

Los once agentes que este lunes han tomado posesión de su puesto en la Policía Local de Elda. / J.CRUCES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Elda ha incrementado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de once nuevos agentes, de los que nueve son hombres y dos mujeres. Con estas incorporaciones, el cuerpo alcanza los 97 efectivos, aunque el total de plazas previstas es de 123, según ha podido saber este diario.

Los nuevos agentes han tomado posesión de sus plazas este lunes en un acto celebrado en el salón de plenos, presidido por el alcalde Rubén Alfaro. En el acto también han estado presentes la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez; el edil de Recursos Humanos, Jesús Sellés; y el comisario principal de la Policía Local, Francisco Cazorla, además de familiares de los nuevos efectivos.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los agentes y ha destacado su vocación de servicio público. Alfaro ha subrayado que "Elda pretende ser una ciudad cómoda y buena para vivir y vuestro papel es fundamental", recordando que la Policía Local es clave para garantizar la convivencia y el desarrollo de las libertades.

Los nuevos agentes, junto al alcalde, en el centro, los ediles de Seguridad y Recursos Humanos y, a la izquierda el jefe del cuerpo.

Los nuevos agentes, junto al alcalde, en el centro, los ediles de Seguridad y Recursos Humanos y, a la izquierda el jefe del cuerpo. / J.CRUCES

El regidor ha señalado que la incorporación de nuevos efectivos permitirá reforzar los servicios policiales y mejorar la presencia en calles, barrios, zonas comerciales y entornos escolares. "Venís a sumaros a nuestra plantilla, a reforzar servicios y a estar al servicio de las personas que nos necesitan", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la cercanía de la Policía Local con la ciudadanía, destacando su labor pedagógica y de atención directa. También ha recordado que los nuevos agentes deberán afrontar retos relacionados con la movilidad, como la implantación de la zona de bajas emisiones y el impulso de un modelo más sostenible en el que el peatón tenga mayor protagonismo.

Más efectivos

Por su parte, el sindicato SPPLB de Elda ha valorado positivamente la incorporación de los nuevos agentes, aunque ha reclamado más medidas para completar la estructura del cuerpo. "Valoramos la llegada de estos once agentes porque todo refuerzo mejora la atención a la ciudadanía, pero es necesario seguir avanzando", han señalado.

Noticias relacionadas

En este sentido, han añadido que "confiamos en que el proceso selectivo en marcha se agilice al máximo para que las nuevas incorporaciones lleguen cuanto antes", y han insistido en que "es imprescindible cubrir las plazas de oficial y aumentar el número de inspectores que, por tasa legal, debería tener la plantilla".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El orgullo de las Huestes del Cadí
  2. Fallece Andrés Molina Giménez, presidente de AMFI e Hijo Predilecto de Elda
  3. La huelga educativa aplaza 106 exámenes orales en la EOI de Elda
  4. Un motorista de 66 años resulta herido en una colisión con un coche en Elda
  5. Dominio cristiano en Elda
  6. Vicente Fort, el zíngaro que nunca falla al Idella: 37 años cantando el himno entre los jóvenes de Elda
  7. El IES La Canal de Petrer planta cara al cierre de su ciclo de Diseño en Fabricación Mecánica
  8. Elda cierra sus primeros Moros y Cristianos internacionales con récord de público y 13 millones de impacto económico

Elda suma 11 nuevos policías locales y eleva la plantilla a 97 efectivos

Elda suma 11 nuevos policías locales y eleva la plantilla a 97 efectivos

Un perro de raza peligrosa arranca un trozo de oreja a una mujer y hiere a otras dos y a un niño de cuatro años en Elda

El tráfico en Alicante: accidentes en la N-332, A-79 y CV-800 y cortes en la AP-7 y la A-7 complican la tarde en la provincia

El tráfico en Alicante: accidentes en la N-332, A-79 y CV-800 y cortes en la AP-7 y la A-7 complican la tarde en la provincia

Sanitarios protestan contra la baremación de plazas de difícil cobertura al entender que penaliza los permisos de conciliación

Sanitarios protestan contra la baremación de plazas de difícil cobertura al entender que penaliza los permisos de conciliación

Así está el tráfico en Alicante: accidentes en Orihuela y Elche, cortes en Agost y Crevillent y retenciones en la A-70 y la N-332

Así está el tráfico en Alicante: accidentes en Orihuela y Elche, cortes en Agost y Crevillent y retenciones en la A-70 y la N-332

Fallece Andrés Molina Giménez, presidente de AMFI e Hijo Predilecto de Elda

Fallece Andrés Molina Giménez, presidente de AMFI e Hijo Predilecto de Elda

El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

El Ayuntamiento de Elda pide a la Generalitat que patrocine al Eldense e invierta en el Nuevo Pepico Amat

Varios accidentes marcan el inicio de la tarde en las carreteras de Alicante: Pedreguer, San Vicente, Finestrat, Orihuela, Guardamar...

Varios accidentes marcan el inicio de la tarde en las carreteras de Alicante: Pedreguer, San Vicente, Finestrat, Orihuela, Guardamar...
Tracking Pixel Contents