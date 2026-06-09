El Ayuntamiento de Novelda coordina con vecinos una estrategia contra el proyecto de macroplantas fotovoltaicas de La Horna

El Ayuntamiento de Novelda y vecinos afectados han iniciado una estrategia conjunta para frenar la implantación de las macroplantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada, proyectadas en el paraje de La Horna y que podrían ocupar cerca de 340 hectáreas de suelo agrícola en la comarca del Medio Vinalopó.

Ambos proyectos, con una potencia instalada de 51 MW y 64,4 MW respectivamente, se encuentran actualmente en fase de información pública, tanto en lo relativo al estudio de impacto ambiental como a la solicitud de autorización administrativa previa y de sus infraestructuras de evacuación. El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 25 de junio.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, junto a miembros del equipo de gobierno y el arquitecto municipal, mantuvo un encuentro en la Casa de Cultura con más de un centenar de vecinos y entidades afectadas. La reunión sirvió para explicar las gestiones realizadas por el consistorio, trasladar su rechazo frontal a los proyectos e insistir en la importancia de presentar alegaciones fundamentadas.

Plantación de uva de mesa en la comarca del Medio Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

Este encuentro se produjo después de una reunión del alcalde con responsables del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, organismo encargado de tramitar estos expedientes. En dicho encuentro, el Ayuntamiento formalizó su oposición y defendió la necesidad de valorar los perjuicios que estas instalaciones supondrían para el municipio.

Previamente, el alcalde también se reunió con el equipo redactor del Plan General Estructural de Novelda para analizar el impacto de las plantas sobre la planificación urbanística y reforzar los argumentos técnicos municipales.

Años

Durante la reunión con los vecinos, el equipo de gobierno detalló el estado administrativo del proceso y subrayó que se trata del inicio de un procedimiento que podría prolongarse durante años. En este sentido, Fran Martínez lo definió como “una carrera de fondo” en la que será clave mantener una actuación coordinada para expresar de forma continuada el rechazo al proyecto, que supondría “una transformación radical del territorio”.

Para facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos un documento estandarizado de alegaciones basado en el informe técnico desfavorable emitido por el consistorio. Este informe se fundamenta en la incompatibilidad urbanística, la posible saturación del suelo no urbanizable, el impacto paisajístico y la afección directa a explotaciones agrícolas en producción.

Además, se habilitará un punto específico para la tramitación de alegaciones en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), así como puntos informativos en el mercadillo municipal de miércoles y sábados, donde se ofrecerá asesoramiento a los interesados.

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Paralelamente, propietarios y vecinos afectados trabajan en la creación de una asociación que permita coordinar la defensa de sus intereses. Según explicó Miguel Lucas, representante del colectivo, las consecuencias del proyecto trascienden a los propietarios directamente afectados y repercuten en el conjunto de la ciudadanía, tanto por la ocupación del territorio como por las infraestructuras de evacuación y la transformación del paisaje. El Ayuntamiento mantiene así la línea marcada en el último pleno municipal, en el que ya expresó su rechazo absoluto a las macroplantas fotovoltaicas, reafirmando su compromiso de defender los intereses de Novelda en todas las instancias administrativas y, si fuera necesario, también por la vía judicial.