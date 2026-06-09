El colegio Escriptor Canyís de Monóvar, seis años atrapado en el laberinto del Plan Edificant

La comunidad educativa del colegio público Escriptor Canyís, en Monóvar, que cuenta con alrededor de 150 alumnos, acumula ya más de seis años de espera para la ejecución del Plan Edificant. Este proyecto, impulsado en 2019, contemplaba la ampliación y reforma integral del centro educativo.

Sin embargo, una sucesión de problemas, entre ellos dificultades estructurales y geológicas, así como incidencias administrativas, ha derivado en continuas modificaciones del proyecto, incrementos de costes y desacuerdos que han retrasado su ejecución. Todo ello ha supuesto una pérdida de tiempo que la comunidad educativa percibe como "irrecuperable", mientras el deterioro del edificio original se hace cada vez más evidente.

En 2023, tras la paralización de las obras, el alumnado fue trasladado provisionalmente al instituto del municipio. No obstante, esta solución temporal se ha prolongado más de lo previsto. Desde entonces, y ya durante dos cursos, los estudiantes permanecen en el Centro Especializado de Atención a Mayores, unas instalaciones cedidas por la Conselleria de Bienestar Social. Esta cesión, además, debe renovarse cada año.

Cuando parecía inminente la reactivación del proyecto, se ha producido un nuevo bloqueo. A principios de 2026, a tan solo dos días de la firma de la licitación para ejecutar las obras del modificado del Plan Edificant, necesario tras detectarse problemas estructurales en el edificio original, la Universidad de Alicante comunicó la existencia de anomalías en el subsuelo de la parcela donde se ubica el centro.

El colegio Escriptor Canyís, en una imagen reciente. / J. A. Rico

A raíz de esta información, el Ayuntamiento mantuvo reuniones con la Dirección General de Infraestructuras Educativas y solicitó informes tanto a la universidad como a la dirección facultativa de la obra. Como resultado, se decidió paralizar nuevamente el proyecto hasta evaluar el alcance de estos problemas. Tras el análisis de los informes técnicos en una segunda reunión, se concluyó que la única solución viable pasa por renunciar al actual Plan Edificant y plantear la construcción de un nuevo centro en otra ubicación municipal.

Reunión

En estos momentos, el Ayuntamiento se encuentra en la fase inicial de este nuevo planteamiento. Los terrenos donde se levantará el futuro colegio ya estarían definidos. De hecho, este lunes se celebró una reunión entre el Ayuntamiento y representantes de la Conselleria de Educación para informar sobre la parcela prevista.

Por su parte, el presidente del AMPA del CEIP Escriptor Canyís, Iván Salas, ha señalado que "la sensación es que todo va muy lento y que no llega nunca". En este sentido, subraya que la comunidad educativa percibe que la administración avanza con excesiva lentitud, lo que obliga al AMPA a mantenerse constantemente vigilante.

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Además, afirma que el centro ha tenido que adaptarse a unas instalaciones que no reúnen las condiciones adecuadas: "Las aulas son pequeñas, el espacio de comedor también y los baños no están adaptados. Es el colegio el que se ha tenido que adaptar a ese espacio", concluye.