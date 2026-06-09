La dueña del perro que atacó a tres mujeres y a un niño de cuatro años en Elda se enfrenta a una sanción de hasta 15.000 euros

La Policía Local de Elda ha abierto un expediente sancionador a la dueña de un staffordshire bull terrier, una raza catalogada como potencialmente peligrosa, por atacar a tres mujeres y a un niño de cuatro años en el barrio Virgen de la Salud de Elda, según han confirmado a este diario fuentes municipales. Una de las afectadas, ha perdido parte de una oreja fruto del mordisco. La propietaria del animal, de 23 años, se enfrenta a una sanción económica de entre 100 y 15.025 euros, ya que este tipo de situaciones están contempladas como infracción en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo.

Asimismo, la Policía Local está realizando "todos los trámites dentro de sus competencias" tras el suceso que tuvo lugar el pasado viernes sobre las cinco de la tarde en la calle Pitágoras. El perro se encuentra en el allbergue municipal de animales, donde permanece en cuarentena y bajo control veterinario, según las mismas fuentes.

El pasear a un perro de raza potencialmente peligrosa sin correa ni bozal en Elda está contemplado como infracción en la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo, con sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en el caso de infracción leve; de 300 a 2.404 euros en el caso de infracciones graves y de 2.404 a 15.025 euros en el caso de las muy graves.

Secuencia de los hechos

El suceso ocurrió cuando el animal estaba siendo paseado, sin correa ni bozal, por una mujer de 44 años que no era la propietaria. Por razones que se desconocen, el perro terminó atacándola y le arrancó parte de una oreja.

Además, otras dos mujeres, madre e hija, sufrieron por parte del mismo animal lesiones en el antebrazo, mientras que un menor de cuatro años resultó herido en los hombros, la espalda y las nalgas. No ha trascendido cómo fue la secuencia del ataque del animal y si empezó atacando primero al niño y después a las mujeres.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Elda, mientras que, en el caso de la mujer que sufrió la mordedura en la oreja, fue posteriormente derivada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde fue atendida en la unidad de Cirugía Plástica.

La propietaria del perro, de 23 años, apareció después de lo ocurrido. El can cuenta con chip y también tiene pasaporte. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Según las mismas fuentes, no es la primera vez que este animal protagoniza episodios agresivos en la calle Pitágoras.

De hecho, vecinos de la zona confesaron este lunes a este diario que ya habían tenido problemas con el perro. "Sabía que antes o después iba a pasar algo", ha señalado uno de ellos. Igualmente, describen al animal con "la cabeza muy grande" y de color blanco con manchas. Igualmente, describían que cuando otras personas se acercaban a la calle y veían al perro suelto "se daban la vuelta". También indican que la persona que lo paseaba ya había tenido incidentes anteriores y que en ocasiones había otros perros sueltos y sin control.