Así son las ayudas de hasta 400 euros para el transporte de estudiantes universitarios y de FP en Elda

El Ayuntamiento de Elda ha triplicado el presupuesto destinado a la línea de ayudas al transporte público para estudiantes eldenses matriculados en centros de enseñanza universitaria o de Formación Profesional. Así lo ha asegurado la concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, quién ha destacado "el compromiso del Ayuntamiento de Elda para aportar soluciones a la situación creada con su pasividad por la Generalitat, una medida que originó un grave problema para muchas familias eldenses y que, además, ha puesto en peligro que el alumnado pudiese estudiar la opción que había elegido".

La edil, que ha estado acompañada por el técnico de la Concejalía de Movilidad, Pedro Ortega, y por la representante del Consejo Local de la Juventud, Claudia Martínez, ha explicado que "el gobierno local ha incrementado hasta los 80.000 euros la partida destinada a estas subvenciones, por lo que se trata de un incremento del 300%. También se ha aumentado el importe por beneficiario, pasando de los 200 a los 400 euros como máximo. Para el equipo de gobierno era fundamental esta apuesta por poner en marcha unas ayudas muy importantes para los y las jóvenes de nuestra ciudad. Paliamos así la pasividad de la Generalitat y de la Diputación a la hora de garantizar el derecho a la educación superior".

Los requisitos para que los estudiantes universitarios o de FP puedan optar a estas becas son:

Utilizar el servicio de transporte público para los desplazamientos al centro correspondiente.

Estar empadronado o empadronada en Elda desde al menos un año natural antes de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Estar matriculado o matriculada en un Centro de Enseñanza Universitaria Público o de Formación Profesional Público, en titulaciones que no se puedan estudiar en la ciudad de Elda, para el mismo curso para el que se convocan estas becas.

Estar al corriente de los pagos u obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

No tener cumplidos 30 años en la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Por su parte, Pedro Ortega ha explicado que "el alumnado que reúna estos requisitos y desee optar a la beca debe presentar la solicitud exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento de Elda. La documentación a aportar será el DNI, el justificante de la matrícula, la factura del gasto, mantenimiento de terceros y el justificante de titularidad bancaria, así como la documentación baremable no obligatoria u otros justificantes de la situación familiar".

En este sentido, la comisión evaluadora de las solicitudes tendrá en cuenta la documentación aportada sobre la situación personal, como pertenecer a una familia numerosa, tener hermano o hermana cursando estudios universitarios o FP, tener un grado de discapacidad superior al 33 % o tener a uno de los progenitores o a los dos en situación de desempleo o pensionista por invalidez.

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En relación a la justificación del gasto realizado durante el curso 2025-26, los interesados deberán acudir a la empresa concesionaria de la línea de transporte universitario con todos los tickets adquiridos para la expedición de una factura que se deberá aportar con toda la documentación. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.