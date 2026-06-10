Estas son las obras que acaba de iniciar Elda para habilitar un aparcamiento gratuito para 160 vehículos

Elda pone en marcha las obras para habilitar un nuevo aparcamiento gratuito de 160 plazas. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Inversiones y Espacio Público, ha comenzado las obras para la construcción de esta zona de estacionamiento en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses durante los cuales se transformará un área de más de 6.000 metros cuadrados para crear una zona de estacionamiento público y gratuito, con capacidad para 160 vehículos.

Zona que se está urbanizando para instalar el aparcamiento gratuito / INFORMACIÓN

Esta inversión, incluida en el plan ‘Elda parte de ti’, va a permitir urbanizar un terreno que contará con nuevos viales para el paso de los vehículos, zonas verdes con 68 ejemplares de arbolado y plantas arbustivas con sistema de riego por goteo, alumbrado general tipo LED en toda la superficie del parking para una iluminación nocturna de calidad más eficiente y sostenible, así como la instalación de pavimento drenante que garantice la evacuación del agua los días de lluvia, según ha informado este miércoles el Consistorio.

Durante los trabajos también se realizará la preinstalación para la posterior implantación de puntos de carga eléctrica, red de comunicaciones y red de suministro contra incendios para garantizar la seguridad de todos los usuarios de este aparcamiento.

Los trabajos, incluidos en el plan de inversiones 'Elda parte de ti', tienen un plazo de ejecución de cinco meses y permitirán urbanizar un área de más de 6.000 metros cuadrados y dotarla de zonas verdes e iluminación LED

El nuevo aparcamiento contará con entradas y salidas tanto en la calle Ópalo como en la calle Juan de Austria, y formará una infraestructura que permita aliviar el estacionamiento en el entorno del Centro Histórico, ya que se van a crear más plazas de las que se perderán con la reurbanización de la iglesia de Santa Ana y los alrededores del Castillo.

Aparcamiento provisional

Además, en los próximos días el Ayuntamiento de Elda habilitará el solar situado junto al consultorio médico de Marina Española como aparcamiento provisional con capacidad para varias decenas de vehículos para ofrecer una alternativa de estacionamiento de proximidad durante el desarrollo de las obras del parking de Emérito Maestre.

Con la puesta en marcha de esta nueva superficie de estacionamiento totalmente renovada y con zonas verdes que reduzcan el efecto isla de calor, serán 651 las plazas de aparcamiento público y gratuito creadas por el gobierno local en los últimos años, repartidas en diferentes aparcamientos por toda la ciudad, con el objetivo de ofrecer alternativas para el estacionamiento en los diferentes barrios de Elda.

Este proyecto nos permite ofrecer una zona de estacionamiento público y gratuito para 160 vehículos a escasos minutos de nuestro Centro Histórico José Antonio Amat — Concejal de Inversiones y Espacio Público de Elda

“El inicio de las obras para la creación de un nuevo aparcamiento en los terrenos de la antigua fábrica de Emérito Mastre nos permite ofrecer una zona de estacionamiento público y gratuito para 160 vehículos a escasos minutos de nuestro Centro Histórico, un barrio que desde el gobierno local estamos poniendo en valor para que recupere todo su atractivo y su esencia clásica”, ha señalado el concejal de Inversiones y Espacio Público, José Antonio Amat.

El regidor eldense ha recordado que “con estos trabajos cumplimos con una promesa de la pasada campaña electoral, demostrando la solidez y el compromiso del gobierno eldense en la mejora y modernización de nuestra ciudad a través de unos barrios, calles y plazas más accesibles, humanos y cómodos donde los y las eldenses puedan vivir y disfrutar de su ciudad de la mejor manera posible”.