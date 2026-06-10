Estos son los participantes a las multitudinarias pruebas para optar a las 17 plazas de Policía Local de Elda

Más de 500 aspirantes realizan esta semana las pruebas selectivas para optar a una de las 17 plazas de Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Elda, dentro del proceso de consolidación de la plantilla. Al tratarse de plazas correspondientes al turno libre, el proceso de selección se lleva a cabo mediante oposición, "garantizando un sistema totalmente transparente basado en el mérito y la capacidad de los candidatos", según han explicado este miércoles desde el Consistorio.

A estas 17 plazas hay que sumar las 11 que se cubrieron el pasado lunes a través del turno de movilidad. Este segundo proceso, realizado mediante concurso, estaba dirigido a efectivos de otros ayuntamientos que cumplían con los requisitos establecidos para incorporarse de forma inmediata. Una vez finalice la actual fase de oposición, la plantilla de la Policía Local de Elda contará con 28 agentes más.

Un momento de las pruebas / INFORMACIÓN

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha afirmado que "estas incorporaciones reflejan el compromiso del gobierno local con la seguridad ciudadana y con la mejora de los servicios públicos y, por otro, demuestran el enorme interés que despierta la posibilidad de formar parte de la Policía Local de Elda".

Estas incorporaciones reflejan el compromiso del gobierno local con la seguridad ciudadana y con la mejora de los servicios públicos Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Una vez haya finalizado el proceso selectivo, la plantilla de la Policía Local de Elda contará con un total de 114 efectivos. Esta convocatoria, que permitirá cubrir las plazas que han quedado vacantes en los últimos meses por jubilación o traslado, confirma la apuesta del gobierno local por reforzar la seguridad y por garantizar que los retos de movilidad sostenible que debe afrontar la ciudad.

"Con esta medida buscamos fortalecer la seguridad y la cercanía entre los agentes y la ciudadanía, garantizar la convivencia y fomentar una movilidad sostenible en la que el peatón sea el verdadero protagonista. Este refuerzo contribuirá a asegurar que las personas con movilidad reducida dispongan de todas las opciones para su desarrollo vital en igualdad de condiciones", ha manifestado Alfaro.