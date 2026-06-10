El programa cultural que regresa en verano con actividades culturales en todos los barrios de Elda

Elda volverá a convertirse este verano en un gran escenario cultural con la celebración de una nueva edición de "Elda 40Gra2", una propuesta impulsada por la concejalía de Cultura que llenará de actividades los meses de junio, julio y agosto.

El programa, que incluye propuestas organizadas por diferentes áreas municipales, reúne decenas de propuestas culturales de diferentes disciplinas y tiene como principal objetivo acercar la cultura a toda la ciudadanía, llevando las actividades a plazas, jardines, terrazas y espacios públicos repartidos por los distintos barrios de la ciudad.

La programación arrancará en junio con una destacada presencia de la música en directo, con conciertos de bandas locales, formaciones emergentes, propuestas de rock, músicas del mundo, ópera y actuaciones de agrupaciones musicales de referencia. Junto a ello, también tendrán protagonismo los encuentros literarios y recitales dentro del ciclo Letras a la Fresca, así como actividades escénicas y de humor.

Queremos que la cultura salga de los espacios habituales y llegue a cada rincón de la ciudad, convirtiendo plazas, jardines y espacios públicos en lugares de encuentro y convivencia Iñaki Pérez Rico — Concejal de Cultura de Elda

Durante el mes de julio, "Elda 40Gra2" ampliará su oferta con festivales musicales, conciertos más pequeños, actuaciones orquestales, nuevas citas literarias, ciclos de cine al aire libre, monólogos y actividades destinadas al público familiar. La programación llegará a espacios tan diversos como Plaza Castelar, Plaza de Arriba, Jardín de la Música, Plaza Joan Miró, Plaza Zeus, Severo Ochoa, Casino Eldense o la terraza de los Salones Princesa.

Por su parte, agosto mantendrá la actividad cultural con nuevas sesiones del ciclo cinematográfico y encuentros literarios, permitiendo que la oferta cultural continúe durante todo el verano.

El concejal del área, Iñaki Pérez Rico, ha destacado durante la presentación este miércoles de las actividades que “Elda 40Gra2 es una apuesta firme por una cultura cercana, abierta y accesible para todos los vecinos y vecinas. Queremos que la cultura salga de los espacios habituales y llegue a cada rincón de la ciudad, convirtiendo plazas, jardines y espacios públicos en lugares de encuentro y convivencia”.

El edil ha subrayado además que “uno de los grandes objetivos de esta programación es que todos los barrios de Elda puedan disfrutar de actividades culturales de calidad sin necesidad de desplazarse. La cultura es una herramienta de cohesión social y queremos que forme parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos durante todo el verano”.

Asimismo ha señalado que “esta edición vuelve a combinar el apoyo al talento local con propuestas de diferentes estilos y disciplinas, ofreciendo una programación diversa capaz de atraer a públicos de todas las edades”.