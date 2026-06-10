Así promueve el Hospital de Elda la lactancia materna y ayuda a las madres ante sus principales obstáculos

La unidad de lactancia materna del Departamento de Salud de Elda ha superado 7.500 consultas desde su puesta en marcha a finales de 2022, y se ha convertido en un recurso asistencial clave de apoyo a las madres durante el periodo de lactancia, según han explicado este miécoles desde la Conselleria de Sanidad.

Este servicio, atendido por una enfermera experta en lactancia materna, ofrece acompañamiento especializado a mujeres que desean amamantar y precisan apoyo profesional para resolver dudas o afrontar dificultades que puedan surgir durante el proceso.

Entre los motivos de consulta más habituales figuran el dolor o la aparición de grietas durante la lactancia, problemas de agarre del recién nacido, la anquiloglosia, la percepción de baja producción de leche o las dificultades en la ganancia de peso del bebé.

También son habituales las consultas relacionadas con la ingurgitación mamaria, las obstrucciones, la mastitis, el mantenimiento de la lactancia o el inicio de la alimentación complementaria.

Atención especializada y nuevas herramientas terapéuticas

Con el objetivo de seguir mejorando la atención a las madres, la consulta incorporó en 2024 un láser terapéutico de baja potencia para el tratamiento de patologías como grietas, inflamaciones o infecciones mamarias, lo que contribuyó al alivio del dolor y favoreció la continuidad de la lactancia.

El equipo de Obstetricia del Hospital de Elda / INFORMACIÓN

La consulta se ubica en la unidad de Obstetricia del Hospital General Universitario de Elda y dispone de atención de enfermería de lunes a viernes, así como de apoyo de fisioterapia tres días a la semana.

Además, el departamento cuenta con una sala específica de extracción de leche equipada con sacaleches hospitalario doble, destinada a madres que requieren mantener o estimular la producción de leche.

Este recurso se complementa con otros dispositivos disponibles en las unidades de Neonatos y Pediatría, accesibles tanto para madres ingresadas como para usuarias externas y profesionales del propio centro.

Junto a la actividad asistencial, la unidad desarrolla una importante labor formativa. Cada mes organiza sesiones dirigidas a mujeres embarazadas y a sus parejas para ofrecer información práctica sobre el inicio de la lactancia en las primeras horas de vida del recién nacido. Estas actividades registran una participación media superior al centenar de asistentes por sesión.

El Departamento de Salud de Elda dispone asimismo de una Comisión de Lactancia, que trabaja de forma activa en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en todo el proceso asistencial.