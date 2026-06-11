Bertino Ponce de León, nuevo jefe de la Policía Local de Villena tras 18 años de trayectoria en el cuerpo

La Policía Local de Villena inicia una nueva fase con el nombramiento de Bertino Ponce de León Díez como Intendente Jefe del cuerpo. El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha firmado este jueves el decreto que oficializa su designación al frente de la jefatura policial, poniendo de relieve una trayectoria profesional ligada durante casi dos décadas a la seguridad de la ciudad.

El primer edil ha destacado que Ponce de León conoce en profundidad Villena y el funcionamiento de la Policía Local, ya que ha desarrollado toda su carrera profesional en el municipio desde las categorías más básicas hasta alcanzar la máxima responsabilidad del cuerpo.

Durante la presentación del nuevo responsable policial, el concejal de Policía Local, Sergio Palao, trasladó el respaldo de la corporación municipal a las iniciativas que permitan mejorar el servicio que presta la plantilla. El edil recordó el papel esencial que desempeñan los agentes, con una atención permanente las 24 horas del día y siendo habitualmente los primeros en intervenir ante cualquier emergencia o incidencia.

Responsabilidad

Por su parte, Bertino Ponce de León calificó su nombramiento como “un gran honor” y también como una responsabilidad de gran importancia. Asimismo, valoró el nivel profesional de la plantilla de la Policía Local y agradeció el apoyo institucional para seguir impulsando mejoras y adaptaciones que respondan a las necesidades actuales de la ciudad.

El nuevo Intendente Jefe acumula 18 años de experiencia como policía, de los cuales 17 los ha desarrollado en Villena. A lo largo de este periodo ha ido asumiendo progresivamente mayores responsabilidades dentro de la organización, ejerciendo funciones de mando desde el año 2021.

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En el ámbito académico, es Graduado en Seguridad Pública y posee un Máster en Análisis y Prevención del Crimen, ambas titulaciones obtenidas en la Universidad Miguel Hernández. Además, cuenta con competencias en castellano, inglés y francés, una formación que complementa su perfil profesional al frente de la Policía Local villenense.