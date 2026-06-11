La comunidad educativa de Elda y Petrer se une en una cadena humana para defender la educación pública

La comunidad educativa de Elda y Petrer ha vuelto a movilizarse en la tarde del jueves en defensa de la educación pública. Docentes, familias, alumnado y ciudadanía han participado en una cadena humana que comenzó a las 19:30 horas como muestra de apoyo a la enseñanza pública y de agradecimiento por el respaldo recibido durante las recientes movilizaciones del profesorado de la Comunidad Valenciana.

La iniciativa, impulsada por la Assemblea Docent d’Elda i Petrer, ha reunido a representantes de distintos centros educativos con el objetivo de visibilizar la preocupación existente ante la situación que atraviesa la educación pública. Los organizadores vienen denunciando un deterioro progresivo del sistema educativo derivado de años de recortes y falta de inversiones.

La convocatoria llega después de un mes de huelga indefinida del profesorado, una protesta que ha quedado suspendida temporalmente hasta el próximo mes de septiembre mientras continúan las negociaciones con la Conselleria de Educación. Según explican desde el colectivo docente, la presión ejercida durante estas semanas ha permitido abrir una mesa de diálogo y plantear algunas mejoras, aunque consideran que gran parte de las medidas anunciadas siguen siendo insuficientes o carecen de concreción.

La asamblea de docentes de Elda y Petrer, en la movilización de este jueves. / INFORMACIÓN

Entre las principales reivindicaciones figuran el refuerzo de las plantillas docentes, una mayor dotación de recursos para la inclusión educativa, la mejora de las infraestructuras escolares, la continuidad de los ciclos formativos y la reducción de la carga burocrática que soportan los profesionales de la enseñanza.

Agradecimiento por el apoyo

Los participantes en la cadena humana también han querido trasladar un mensaje de agradecimiento a las familias y al alumnado por el apoyo mostrado durante las movilizaciones. Asimismo, han destacado que la implicación y el compromiso del profesorado han permitido mantener la calidad educativa pese a las dificultades y a la escasez de recursos.

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Desde la Assemblea Docent d’Elda i Petrer aseguran que las movilizaciones no han terminado y advierten de que seguirán defendiendo una educación pública digna, inclusiva y de calidad para todo el alumnado mientras no se materialicen mejoras reales en el sistema educativo.