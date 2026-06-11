Elda “pesca” toallitas con redes en el cauce del Vinalopó para evitar la contaminación ambiental
El pasado año se recogieron toneladas de estos residuos en diferentes puntos del río
La recuperación ambiental del río Vinalopó sigue sumando actuaciones en Elda. La Concejalía de Medio Ambiente ha instalado esta semana nuevas redes de retención destinadas a facilitar la recogida de toallitas húmedas que llegan al cauce y se acumulan en distintos puntos del río, uno de los principales problemas de contaminación que afecta a este espacio natural.
La medida da continuidad a los trabajos desarrollados hace unos meses, cuando se retiraron toneladas de estos residuos del Vinalopó. La presencia de toallitas genera un importante impacto ambiental, altera el ecosistema fluvial y dificulta las labores de conservación y mantenimiento del cauce.
Minimizar impacto
Las nuevas redes permitirán interceptar estos residuos antes de que continúen avanzando por el río, facilitando su retirada y contribuyendo a mantener el entorno en mejores condiciones. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de renaturalización y mejora ambiental del Vinalopó, impulsada por el Ayuntamiento de Elda.
La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen, ha destacado que el objetivo es seguir avanzando en la recuperación del río mediante acciones concretas y eficaces. En este sentido, ha señalado que la instalación de estas barreras de retención ayudará a controlar la acumulación de toallitas y a minimizar su impacto sobre el entorno natural.
Nunca en el inodoro
Desde el Consistorio recuerdan que, aunque se realizan periódicamente trabajos de limpieza y mantenimiento, la solución pasa también por la colaboración ciudadana. La edil ha insistido en que las toallitas húmedas nunca deben arrojarse al inodoro, ya que provocan atascos en la red de saneamiento, elevan los costes de mantenimiento y terminan llegando a espacios naturales como el Vinalopó.
Por ello, la Concejalía de Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a adoptar hábitos más sostenibles en la gestión de los residuos domésticos. El Ayuntamiento subraya que pequeños gestos cotidianos, como depositar las toallitas en la papelera, resultan fundamentales para proteger el río y preservar este entorno para las futuras generaciones.
La actuación se integra dentro del conjunto de iniciativas que el Ayuntamiento de Elda viene desarrollando para mejorar el estado ecológico del Vinalopó a su paso por el término municipal. Además de la retirada de residuos, los trabajos persiguen favorecer la recuperación paisajística del entorno fluvial y consolidar este corredor natural como un espacio de valor ambiental y de disfrute para la ciudadanía.
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