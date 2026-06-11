Novelda recupera patrimonio: abre la Casa Gómez-Tortosa y refuerza su protagonismo en la Ruta Europea del Modernismo

Novelda ha incrementado el valor de su patrimonio histórico con la apertura del nuevo Museo del Modernismo, un proyecto que devuelve a la ciudadanía uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Casa Gómez-Tortosa. La inauguración, celebrada coincidiendo con el Día Mundial del Modernismo, marca el inicio de una nueva etapa para este singular inmueble y consolida a Novelda como uno de los principales referentes modernistas del arco mediterráneo.

Tras más de un año de trabajos de rehabilitación, restauración y musealización, el histórico palacete reabre completamente transformado en un espacio cultural que permitirá descubrir la riqueza artística, social y arquitectónica de una de las etapas más brillantes de la historia local. La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha supuesto una inversión de 435.000 euros.

En el acto institucional de apertura llevado a cabo este miércoles, la concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, Geno Micó, destacó que el nuevo museo viene a reforzar la posición de Novelda dentro de la Ruta Europea del Modernismo. Según explicó, este equipamiento completa un conjunto patrimonial de gran valor junto al Santuario de Santa María Magdalena y la Casa Museo Modernista, ampliando la oferta cultural y turística del municipio.

Salón, biblioteca y una estancia oculta

El proyecto ha permitido recuperar la esencia original de la vivienda burguesa que fue la Casa Gómez-Tortosa a principios del siglo XX. Los visitantes podrán recorrer espacios tan representativos como el salón de té, el comedor, la cocina o la biblioteca, recreados siguiendo la distribución y ambientación histórica del inmueble. Además, parte del mobiliario original de la familia Gómez-Tortosa ha regresado a la casa gracias a la colaboración de sus descendientes, aportando una mayor autenticidad a la experiencia museística.

Los trabajos también han servido para restaurar pavimentos hidráulicos, techos decorativos, carpinterías históricas y elementos ornamentales de gran valor, además de incorporar nuevas instalaciones destinadas a garantizar la conservación del edificio y mejorar su eficiencia energética.

Durante la intervención aparecieron asimismo diversos hallazgos patrimoniales, entre ellos un antiguo aljibe, una estancia oculta y restos constructivos anteriores a la configuración actual del inmueble, elementos que han sido integrados en el recorrido expositivo y enriquecen el relato histórico del museo.

Identidad colectiva

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, subrayó que la apertura del museo supone mucho más que la inauguración de un nuevo equipamiento cultural. A su juicio, representa la recuperación de una parte esencial de la identidad colectiva de la ciudad y reafirma la apuesta municipal por proteger y difundir un patrimonio que considera clave para fortalecer la memoria y el futuro del municipio.

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Con esta apertura, Novelda suma un nuevo atractivo cultural de primer nivel y refuerza su posición dentro de la Ruta Europea del Modernismo, convirtiendo la recuperada Casa Gómez-Tortosa en un espacio destinado a preservar, divulgar y proyectar hacia el futuro uno de los legados más singulares de la ciudad.