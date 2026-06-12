La gran fiesta de la música de Villena arranca: más de 80 actuaciones en 12 escenarios hasta la noche del sábado

Villena es Música (VEM) arranca en su décimo aniversario. El certamen, que tiene programadas más de 80 actuaciones en 12 escenarios en dos días de música gratuita por las calles de la ciudad, ha dado inicio en la tarde de este viernes con el pregón de Antonio Molina en la Plaza del Teatro, acompañado por la Banda Municipal de Música de Villena (BMMV) y la Orquesta Sinfónica de Villena (OSVI).

Tras este acto, los bloques Tardeo VEM, Noche VEM, Desayuno VEM y Vermut VEM está previsto que encadenen una programación ininterrumpida que lleva la música a cada rincón del casco urbano.

El festival congrega a más de 75 grupos e intérpretes de todos los estilos y destinará a APAC Villena la recaudación de la venta de los artículos promocionales del evento.

El festival de música comunitaria se desarrolla hasta la madrugada del domingo, con doce escenarios por el centro histórico de Villena: la Plaza de Santiago, la Plaza Mayor, la Plaza del Teatro, la Fachada del Teatro Chapí, el Escenario Mas Que Radio, la Ermita de San Antón, la Plaza de Santa María, la Fachada del MUVI, la Plaza Empedrada, la Plaza de las Malvas, La Troyica y el Mirador del Castillo de la Atalaya, reservado para el Atardecer del VEM en la jornada del sábado. El Café de la KAKV completa la oferta como espacio nocturno del VEM DJ Club, activo hasta las 3 de la madrugada.

Esta décima edición reúne más de 75 grupos e intérpretes con estilos que abarcan prácticamente todo el espectro musical: rock, indie, punk metal, blues, jazz, flamenco, pop, cantautor, hip hop, rap, música clásica e instrumental, coral, batucada, electrónica, DJ, canto gregoriano, country y danza. Junto a formaciones con trayectoria -Nomadazz, Ragtime, Esther Quiles & The Quiles Band, The Broken Room, La Cuadrilla, Historias del Sur, Dúo Allegro o la Capilla Musical ‘Domina Virtutum’- participan proyectos emergentes, académicos y el VEM DJ Club con nuevos talentos de la escena local.