El MUVI de Villena opta este sábado al premio al Mejor Museo de Europa de 2026

El Museo de Villena (MUVI) conocerá este sábado 13 de junio si es el mejor Museo de Europa de 2026. El MUVI se encuentra entre los 34 centros nominados para el galardón que organiza el Foro Europeo de los Museos (EMF) bajo el sello de European Museum of the Year Awards (EMYA).

Este prestigioso reconocimiento se fallará este sábado en la gala que se celebrará en Bilbao. Por ello hasta la capital vasca se han desplazado el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán; la edil de Cultura, María Server; y la directora del MUVI, Laura Hernández.

Mesa en la que ha participado Villena dentro de los actos dentro de la elección del Museo de Europa 2026 / INFORMACIÓN

La selección del MUVI entre los candidatos a este premio llega después de que el pasado año se inauguraran sus nuevas instalaciones, que permiten mostrar la joya de la corona: el Tesoro de Villena, un ajuar de hace 3.000 años que tiene varias piezas con fragmentos de origen extraterrestre, procedentes de un meteorito. Un descubrimiento realizado recientemente que da aún más valor al conjunto.

Solo la candidatura ya nos posiciona en todo el mundo y pone el foco sobre nuestras instalaciones, de por sí interesantes, como del fondo excepcional que tenemos en Villena, con el Tesoro como gran reclamo Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El premio al Mejor Museo de Europa se conocerá a final de la mañana del sábado entre los diferentes nominados, tres de ellos españoles: el MUVI, el Museo Minero de La Unión (Murcia) y Galactica, en Arcos de Salinas (Teruel), un centro de difusión y práctica de la astronomía.

Además, la organización también ofrece seis premios para cada una de las categorías específicas.

El Tesoro de Villena, que cuenta con dos piezas de material de origen extraterrestre / INFORMACIÓN

Previamente, Villena ha presentado el MUVI ante el plenario que representan los delegados que ha acudido a la convocatoria, y ha participado en una mesa redonda que tuvo lugar el pasado jueves.

En esta mesa redonda, bajo el título de ‘Un Museo de todos/as: programas inclusivos", participó la directora del MUVI, junto a otros representantes del Museo de Lisboa-Palacio Pimienta y el Museo Nacional al Aire Libre y Cultura Urbana de Dinamarca.

"Riqueza inmensa"

El alcalde de Villena, en las horas previas a conocer el fallo del jurado, ha expresado su satisfacción por la nominación del MUVI. “Solo esto ya nos posiciona en todo el mundo y pone el foco sobre nuestras instalaciones, de por sí interesantes, como del fondo excepcional que tenemos en Villena, con el Tesoro como gran reclamo, aunque nuestro fondo es de una riqueza inmensa por su valor histórico y científico”, explicó el primer regidor.

El alcalde con la delegación europea que visitó en agosto el MUVI / INFORMACIÓN

Cerdán, que se mostró optimista, señaló que “el MUVI tiene elementos de gran valor. Primero el Tesoro de Villena, algo único y excepcional en toda Europa; le sigue el resto de la colección que es una de las mejores de todo el Mediterráneo; y lo que simboliza la recuperación de un edifico histórico que, sin nuestra intervención, estaría condenada a morir bajo su propio derrumbe”.

El alcalde centró la importancia de este posible premio, “porque puede ser un reclamo inmenso de visitantes nacionales e internacionales, lo que nos permitiría dar un salto de calidad en la estrategia como capital de turismo del interior”.