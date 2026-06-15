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Detenido un conductor tras estrellarse en una gasolinera en Novelda y negarse al control de drogas y alcohol

El arrestado, un hombre de 36 años de Petrer, intentó atribuir el accidente a otra persona y causó supuestamente importantes daños materiales, aunque no llegó a colisionar contra los surtidores

El vehículo acabó dentro de la gasolinera tras destrozar varias vallas

El vehículo acabó dentro de la gasolinera tras destrozar varias vallas / Policía Local de Novelda

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Policía Local de Novelda ha detenido al conductor de un coche por supuestamente estrellarse contra una gasolinera y negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos se registraron en la noche del domingo, cuando a las 23:47 horas se recibió un aviso alertando de un accidente de tráfico ocurrido en una gasolinera situada en la avenida de Petrer.

Destrozos causados por el accidente

Destrozos causados por el accidente / Policía Local de Novelda

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, comprobando que "un turismo había colisionado, presuntamente debido a una velocidad inadecuada, contra las vallas de protección para peatones y el cerramiento perimetral de la estación de servicio, llegando a introducirse en el interior de las instalaciones. Afortunadamente, el vehículo no impactó contra los surtidores de combustible".

Otra imagen del siniestro

Otra imagen del siniestro / Policía Local de Novelda

Según ha explicado la Policía Local en su perfil oficial de Facebook, "el conductor intentó inicialmente atribuir la conducción a otra persona, manifestando que el supuesto responsable había abandonado el lugar. Posteriormente, se negó a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial. El detenido es un varón de 36 años, vecino de Petrer".

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"A pesar de la gravedad del siniestro, no se produjeron daños personales, aunque sí importantes daños materiales. Una vez más, recordamos la importancia de una conducción responsable y del respeto a las normas de circulación para garantizar la seguridad de todos", ha añadido la Policía Local de Novelda.

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