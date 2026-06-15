El lamento de la escritora alicantina que clausuraba ayer la Feria del Libro de Madrid: "Un poco decepcionante"

La escritora alicantina Ana Durá Gómez vivió ayer una jornada agridulce en la Feria del Libro de Madrid. La autora, natural de Novelda y nacida en 1979, acudía a la cita para firmar ejemplares, pero terminó compartiendo en X su decepción después de que el cierre de la feria coincidiera prácticamente con su turno.

“Ayer fue un día raro, un poco decepcionante porque la FLM se cerró justo cuando me tocaba a mí firmar”, escribió la autora este domingo. Según explicó, solo pudo atender a lectores durante una hora y en medio de un ambiente condicionado por el cierre inminente del recinto.

La Feria abrió sus puertas al público a las 17.00 horas, pero una hora más tarde, coincidiendo con la entrada en vigor de una alerta naranja, se procedió al cierre de casetas, pabellones y espacios de actividad. Aunque el parque de El Retiro permaneció abierto, la organización adoptó esta medida de forma preventiva para garantizar la seguridad de expositores, participantes, profesionales y visitantes ante las condiciones meteorológicas previstas.

“Desde Alicante al chasco de Madrid”

Durá resumió la experiencia con una frase clara: “Desde Alicante al chasco de Madrid”. Aun así, la escritora añadió que pudo vender algunos ejemplares, aunque el tono general del mensaje reflejaba la frustración por una oportunidad que no salió como esperaba.

El contraste resulta llamativo porque, semanas antes, la autora había anunciado con ilusión su participación en la feria. El pasado 26 de mayo, también en X, escribió: “La reina inaugura la Feria del Libro de Madrid y yo la clausuro. La última vez que estuve fue en 2023. Ya tocaba esta segunda y maravillosa oportunidad. Difundid, malditos. ;)”

Lo que entonces sonaba a celebración terminó convirtiéndose en una experiencia extraña, marcada por el poco margen para firmar y por la sensación de haber llegado desde Alicante para encontrarse con una clausura demasiado encima por imperativos meteorológicos.

Una autora pegada a las palabras

Ana Durá Gómez pasó su infancia leyendo y siempre quiso ser escritora. Estudió Derecho y posteriormente cursó un máster en Periodismo de Agencia en Madrid. Actualmente trabaja como redactora freelance, una labor que combina con su faceta literaria.

Su trayectoria incluye narrativa infantil y literatura para adultos. Entre sus títulos figuran ‘La bruja Lula de Grimmsonlandia’, ‘Los Notengotiempo’, ‘Casablanca sin Bogart’, ‘El sindicato de los reencarnados’ y ‘Rimbombanta y Exprés’.

Además de escribir, la autora disfruta de la naturaleza, la montaña y de sus tres hijos, según recoge su perfil biográfico.

Una cita esperada desde 2023

La propia escritora recordaba que no participaba en la Feria del Libro de Madrid desde 2023, por lo que esta segunda oportunidad tenía un valor especial para ella. La feria es uno de los grandes escaparates editoriales del país y una de las citas más esperadas por autores, lectores y editoriales.

En su caso, sin embargo, el cierre del evento redujo notablemente el tiempo de contacto con el público. Su mensaje deja entrever una mezcla de ilusión contenida, resignación y tristeza por no haber podido aprovechar del todo una cita que había anunciado con entusiasmo.

Una firma marcada por el cierre

El caso de Ana Durá Gómez refleja también una realidad habitual en las grandes ferias literarias: no todas las firmas tienen la misma visibilidad ni las mismas condiciones. Los horarios, la afluencia de público y el momento del día pueden marcar por completo la experiencia de un autor.

Para la escritora alicantina, el cierre de la Feria del Libro de Madrid convirtió una jornada esperada en una firma breve y algo desconcertante. Pese al mal sabor de boca, su mensaje también deja un pequeño consuelo: algo pudo vender.

Una clausura con sabor a chasco, pero también con la esperanza de que la próxima oportunidad llegue con más tiempo, más calma y más lectores al otro lado de la mesa.