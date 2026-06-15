La nueva tirolina infantil que entra en funcionamiento en Villena
La instalación está ubicada en el área recreativa de Las Cruces y esta tarde entra ya en funcionamiento
El concejal de Parques y Jardines de Villena, Francisco Iniesta, ha anunciado este lunes la puesta a disposición de la ciudadanía de una tirolina infantil ubicada en la zona recreativa de Las Cruces. La empresa encargada ha terminado la instalación de esta atracción infantil para reforzar la oferta de ocio en esta área recreativa.
Iniesta ha informado que, tras su instalación, esta misma tarde estará disponible para su uso, generando nuevos atractivos en esta zona lúdica en el paraje natural de la zona alta de la ciudad.
El concejal ha solicitado a toda la ciudadanía un “comportamiento responsable y el cuidado de esta, como del resto de instalaciones públicas. Es una obligación de todos tratar nuestro mobiliario urbano y nuestras infraestructuras infantiles con el máximo respeto. Todos tenemos el derecho de disfrutar de ellas, y la obligación de preservarlas para que disfruten los demás”.
Iniesta considera que este tipo de actuaciones, como otras realizadas en diferentes parques y zonas verdes de la ciudad, están mejorando la oferta de áreas de esparcimiento, juego y encuentro social al aire libre de la ciudad de Villena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un perro de raza peligrosa arranca un trozo de oreja a una mujer y hiere a otras dos y a un niño de cuatro años en Elda
- Ser cura joven en Alicante: la vocación que llega antes de los 30
- Novelda recupera patrimonio: abre la Casa Gómez-Tortosa y refuerza su protagonismo en la Ruta Europea del Modernismo
- La dueña del perro que atacó a tres mujeres y a un niño de cuatro años en Elda se enfrenta a una sanción de hasta 15.000 euros
- El MUVI de Villena opta este sábado al premio al Mejor Museo de Europa de 2026
- Villena celebra la X edición del VEM, el festival de música más potente de la provincia
- Estos son los participantes a las multitudinarias pruebas para optar a las 17 plazas de Policía Local de Elda
- La comunidad educativa de Elda y Petrer se une en una cadena humana para defender la educación pública