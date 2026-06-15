La nueva tirolina infantil que entra en funcionamiento en Villena

El concejal de Parques y Jardines de Villena, Francisco Iniesta, ha anunciado este lunes la puesta a disposición de la ciudadanía de una tirolina infantil ubicada en la zona recreativa de Las Cruces. La empresa encargada ha terminado la instalación de esta atracción infantil para reforzar la oferta de ocio en esta área recreativa.

La nueva tirolina / INFORMACIÓN

Iniesta ha informado que, tras su instalación, esta misma tarde estará disponible para su uso, generando nuevos atractivos en esta zona lúdica en el paraje natural de la zona alta de la ciudad.

La nueva tirolina está en el área recreativa de Las Cruces / INFORMACIÓN

El concejal ha solicitado a toda la ciudadanía un “comportamiento responsable y el cuidado de esta, como del resto de instalaciones públicas. Es una obligación de todos tratar nuestro mobiliario urbano y nuestras infraestructuras infantiles con el máximo respeto. Todos tenemos el derecho de disfrutar de ellas, y la obligación de preservarlas para que disfruten los demás”.

Iniesta considera que este tipo de actuaciones, como otras realizadas en diferentes parques y zonas verdes de la ciudad, están mejorando la oferta de áreas de esparcimiento, juego y encuentro social al aire libre de la ciudad de Villena.