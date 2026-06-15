El PP reclama al alcalde de Elda que actúe ante la crisis de la empresa municipal Emudesa y el deterioro de sus servicios

El Partido Popular de Elda ha reclamado al alcalde, Rubén Alfaro, que "adopte medidas urgentes ante la situación que atraviesa Emudesa, una empresa municipal que acumula conflictos laborales, pérdida de usuarios y quejas de las entidades deportivas y que, además, ha abandonado la función para la que fue creada: la promoción y gestión de vivienda pública".

Los populares recuerdan que la mercantil pública "nació con el objetivo de impulsar políticas de vivienda para los eldenses, una de las principales preocupaciones de las familias de la ciudad en la actualidad. Sin embargo, después de años sin promover vivienda pública, la empresa municipal se ha convertido en protagonista por los problemas de gestión que afectan a los servicios que presta, especialmente en las instalaciones de la Piscina Cubierta Nacho Gil".

"En los últimos meses se han sucedido las denuncias relacionadas con despidos de trabajadores, conflictos laborales y protestas promovidas tanto por empleados como por usuarios. A ello se suman las quejas trasladadas por clubes deportivos y entidades locales que denuncian falta de espacio y dificultades para desarrollar con normalidad sus actividades", han señalado este lunes en un comunicado.

Cuando una empresa pública pierde usuarios, acumula conflictos internos y genera un creciente malestar entre quienes utilizan sus servicios, la obligación del equipo de gobierno es actuar y no mirar hacia otro lado Alberto García — Portavoz adjunto del PP de Elda

Desde el Grupo Municipal Popular aseguran que reciben "cada vez más reclamaciones de usuarios preocupados por el deterioro del servicio y por la pérdida de calidad de las actividades ofertadas".

Datos

El PP asegura que "los datos de usuarios reflejan además una tendencia preocupante. Mientras en enero de 2025 la piscina registró 2.107 usuarios, en enero de 2026 la cifra descendió hasta los 1.960, lo que supone una caída cercana al 7 %. En febrero se pasó de 2.034 usuarios a 1.895 (-6,8 %) y en marzo de 2.020 a 1.912 (-5,3 %). En conjunto, la instalación ha perdido más de un 6 % de usuarios respecto al mismo periodo del año anterior".

El portavoz adjunto de los populares, Alberto García, ha señalado que “los datos evidencian que algo no funciona. Cuando una empresa pública pierde usuarios, acumula conflictos internos y genera un creciente malestar entre quienes utilizan sus servicios, la obligación del equipo de gobierno es actuar y no mirar hacia otro lado”.

Por su parte el portavoz adjunto Francisco Vidal ha recordado además que “Emudesa fue creada para promover vivienda pública y hoy no está cumpliendo esa misión. Resulta incomprensible que, en uno de los momentos más complicados para acceder a una vivienda, la empresa municipal lleve años sin impulsar promociones mientras se multiplican los problemas en su gestión diaria”.

Resulta incomprensible que, en uno de los momentos más complicados para acceder a una vivienda, la empresa municipal lleve años sin impulsar promociones mientras se multiplican los problemas en su gestión diaria Francisco Vidal — Portavoz adjunto del PP de Elda

Vidal ha manifestado que “cuando los problemas son con un trabajador puede tratarse de una situación puntual, pero cuando los problemas son con media plantilla, el problema está en la gestión de los recursos humanos”.

En este sentido, ha advertido de que “las continuas denuncias, los conflictos laborales y el clima de enfrentamiento que se ha generado dentro de la empresa son síntomas de una situación que requiere decisiones y liderazgo”.

Los populares consideran que "la pérdida de usuarios, las protestas de trabajadores, las denuncias sindicales y las quejas de clubes deportivos forman parte de una misma realidad: el deterioro progresivo de un servicio público que debería ser una referencia para la ciudad".

Por ello, "el Partido Popular reclama al alcalde Rubén Alfaro, en su condición de presidente de la Junta General de Accionistas de Emudesa, que asuma su responsabilidad y adopte las medidas necesarias para recuperar la estabilidad de la empresa, resolver los conflictos existentes, mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios y devolver a Emudesa el papel para el que fue creada: ser una herramienta útil al servicio de los eldenses y de las políticas de vivienda pública".

Los populares han "pedido respuestas para los usuarios, trabajadores y clubes deportivos, que ven deteriorarse el servicio día a día sin obtener una respuesta efectiva por parte de su ayuntamiento". “No podemos permitir que una empresa pública siga alejándose de su finalidad original mientras aumentan los problemas y disminuye la confianza de quienes la sostienen con sus impuestos”, han concluido desde el Grupo Municipal Popular.