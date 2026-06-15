Esta es la alerta que lanza un sindicato sobre la situación del área de salud de Elda para este verano

Alerta por el deterioro de la sanidad pública en el Departamento de Salud de Elda para este verano. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado este lunes el deterioro asistencial en el Hospital General Universitario de Elda y ha exigido medidas urgentes para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales

La organización sindical, a través de su sección en el Departamento de Salud de Elda, ha manifestado su "profunda preocupación" por la situación asistencial que atraviesa el Hospital de Elda y los centros de Atención Primaria del área durante el periodo estival.

Y es que Satse ha denunciado que las decisiones organizativas adoptadas por la Conselleria de Sanidad están suponiendo "un grave deterioro en la calidad de la asistencia sanitaria y un incremento del riesgo tanto para los pacientes como para los profesionales".

Entre las principales problemáticas, el sindicato destaca "el cierre de camas en el hospital y la reducción de horarios en los centros de Atención Primaria durante las tardes de verano". Unas medidas que, "lejos de responder a una planificación eficiente, implican una merma directa de los servicios ofrecidos a la población en un periodo especialmente sensible".

Acceso a Urgencias del Hospital de Elda. / Áxel Álvarez

Asimismo, el sindicato alerta del "traslado forzoso de profesionales de enfermería a unidades desconocidas, en algunos casos sin la formación ni el conocimiento de los protocolos específicos necesarios, lo que compromete la seguridad asistencial y genera una situación de incertidumbre entre los trabajadores".

Falta de cobertura de vacaciones

"Otra de las cuestiones que Satse considera especialmente alarmante es la falta de cobertura de las vacaciones del personal de enfermería, una práctica que se está generalizando tanto en Atención Primaria como en determinados servicios hospitalarios. Esta situación provoca una sobrecarga insostenible de trabajo, con el consiguiente impacto en la calidad del cuidado y en la salud física y mental de los profesionales".

En este sentido, el sindicato pone el foco en el servicio de Urgencias del Hospital de Elda, donde los profesionales están soportando una doble presión: por un lado, el aumento de la demanda asistencial y, por otro, las condiciones derivadas de las obras en curso, que están generando reducción de espacios, ruidos constantes y cambios en la organización interna, dificultando aún más la labor asistencial".

El Hospital de Elda, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Además, Satse denuncia "la denegación de permisos parentales y permisos sin sueldo durante el periodo vacacional, argumentada por la falta de personal, lo que supone una vulneración del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal de enfermería".

Ante esta situación, "Satse exige a la administración sanitaria la adopción urgente de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, el sindicato reclama el refuerzo inmediato de las plantillas en todos los servicios con aumento de la carga asistencial, con especial atención al área de urgencias, donde la presión asistencial se ve agravada por la simultaneidad de las obras".

Desde el sindicato advierten de que, "de no adoptarse soluciones inmediatas, la situación puede derivar en un colapso asistencial en pleno verano, afectando gravemente a la calidad del sistema sanitario público en el Departamento de Salud de Elda", reiterando su "compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad y con la seguridad de pacientes y profesionales".