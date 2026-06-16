Dos macacos que vivían confinados en un granero en Alemania descansan en Primadomus de Villena

La organización europea de bienestar animal AAP Primadomus ha acogido en su sede en Villena a dos macacos de Berbería, Xarly y Filix, procedentes de un granero privado a las afueras de Soest (Alemania).

La propietaria ha entregado voluntariamente a los animales tras darse cuenta de que no podía proporcionarles los cuidados adecuados, explica la asociación. Ambos se encuentran ya en el centro de rescate de AAP en España iniciando su periodo de cuarentena.

Xarly y Filix fueron adquiridos por un matrimonio alemán que realizaba espectáculos con animales. Sin embargo, en el caso de estos macacos, nunca se les utilizó para espectáculos, sino que se les mantuvo como animales de compañía.

Al fallecer sus padres, la hija los recibió en herencia y trató de hacerse cargo de ellos, pero pronto se le hizo evidente que no podía proporcionarles los cuidados adecuados y decidió entregarlos.

"En Alemania no es obligatorio demostrar conocimientos especializados antes de adquirir este tipo de animales, y no existen controles gubernamentales sistemáticos. Comprar un macaco de Berbería es casi tan fácil como comprar un conejo", comparte Patrick Müller, responsable de políticas de la AAP en Alemania.

Por ello, también hacen falta de marcos legales claros, como listas positivas de animales de compañía, "para evitar el sufrimiento de los animales salvajes cuando son mantenidos como mascotas".

El veterinario revisa a uno de los macacos de Berbería / INFORMACIÓN

En estado salvaje, los macacos de Berbería viven en complejos grupos sociales de hasta 60 individuos, que se extienden por territorios de unos 7,2 kilómetros cuadrados en los bosques del medio y alto Atlas de Marruecos. El acicalamiento social, el cuidado cooperativo de las crías y las jerarquías complejas son esenciales para su bienestar, recuerda la asociación.

Cautividad

En Alemania, Xarly y Filix vivían entre un recinto interior y otro exterior de apenas 16 metros cuadrados cada uno. Se sabe que estas condiciones de confinamiento, combinadas con la ausencia de un grupo social adecuado y la falta de enriquecimiento ambiental, causan estrés crónico y trastornos de conducta en los animales salvajes mantenidos en cautividad.

Los macacos de Berbería se encuentran en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN y están incluidos en el Apéndice I de CITES, lo que hace que, en principio, su comercio internacional esté prohibido.

Xarly con su padre, ya fallecido, en la casa / INFORMACIÓN

Xarly y Filix ya están a salvo en el centro de rescate. "Han de pasar un periodo de cuarentena inicial, para poder descartar patologías que puedan afectar a otros animales e incluso a las personas", explica Olga Bellón, primatóloga y responsable del área de primates de AAP en España.

Bienestar

Tras este periodo inicial de cuarentena "podremos socializarles con otros compañeros de su especie lo que ayudará a su bienestar y a mitigar posibles comportamientos anormales tras años de privación social y maternal", añade.

En España los primates no están permitidos como animales de compañía desde la entrada en vigor de la Ley 07/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, a la espera del desarrollo de los listados positivos de animales de compañía previstos en dicha ley.

Aun así, AAP comparte que todavía hay primates en condiciones inadecuadas como el capuchino encontrado abandonado a finales de 2025. Además de otros animales rescatados fuera de nuestras fronteras, como la recientemente rescatada cría de macaco de Berbería Lu en Francia.

Legislación

A Xarly y Filix se les ha dado una segunda oportunidad, pero se necesita una legislación eficaz plenamente desarrollada en España y en Europa que evite el sufrimiento de miles de animales en toda Europa.

Desde AAP se aboga por las listas positivas para regular la tenencia de animales exóticos como animales de compañía. Estas listas definen claramente qué especies animales pueden mantenerse en hogares particulares, basadas en criterios científicos.

Uno de los macacos, en el momento del rescate / Patrick Mueller

Países como Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos ya han adoptado medidas similares y España tiene prevista la adopción de este sistema en su legislación, pendiente de la publicación y aprobación del real decreto que lo regule, explica Primadomus.

Bienestar

AAP - Animal Advocacy and Protection es una organización europea de bienestar animal comprometida con dar un futuro mejor a los mamíferos exóticos, como primates, leones o tigres, mantenidos como animales de compañía, traficados ilegalmente o privados de sus necesidades básicas en la industria del entretenimiento.

A través del rescate y rehabilitación de animales salvajes en los centros de rescate en Países Bajos y España, y del trabajo de incidencia política, dirigido a mejorar las leyes de bienestar animal europeas, AAP busca promover soluciones sostenibles para prevenir eficazmente el sufrimiento de los animales exóticos en el futuro.

La Fundación AAP dispone de dos centros de rescate y rehabilitación de primates, grandes felinos y pequeños mamíferos, albergando actualmente un total de 326 animales procedentes del mundo del espectáculo, mascotismo y tráfico ilegal, uno en Villena (Alicante), AAP Primadomus, que cuenta con 91 animales rescatados y otro en Almere (Holanda) con 235 animales.