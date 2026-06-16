Estas son las obras que saca Novelda a licitación para poder reabrir el Santuario de Santa María Magdalena ante sus problemas estructurales

Novelda pone en marcha el concurso para ejecutar las obras de consolidación del Santuario de Santa María Magdalena, que permitirán acabar con los problemas estructurales y reabrir el icónico inmueble.

Se trata de unos trabajos que incluyen el desmontaje de la parte superior de uno de los pináculos, así como la pesada base del órgano que podría ser una de las causas de las grietas. Además, se va a recuperar del coro original, lo que permitirá volver a unir las dos torres, lo que funcionará como correa de sujeción. Y se inyectarán resinas de refuerzo en el perímetro del santuario para consolidar el subsuelo.

Imagen de la torre afectada por las grietas con sujecciones para evitar que vayan a más / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento ha informado este martes que continúa avanzando en el proceso para acometer las obras de rehabilitación con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno, de los pliegos de condiciones que regirán la contratación de los trabajos, una actuación valorada en algo más de 320.000 euros.

La concejala de Patrimonio Histórico, Geno Micó, ha señalado que las empresas interesadas en concurrir al procedimiento deberán acreditar experiencia en este tipo de intervenciones sobre edificios patrimoniales y disponen de plazo hasta el próximo 2 de julio para presentar sus ofertas.

Según ha recordado la responsable municipal, las obras se ejecutarán conforme al proyecto redactado por el estudio de arquitectura de Santiago Varela, una intervención que tiene como principal objetivo garantizar la estabilidad, seguridad y conservación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico y cultural de Novelda.

Intervenciones previstas

Entre las actuaciones previstas en el proyecto destaca la intervención sobre la torre este del Santuario, donde se localizan las principales patologías detectadas con graves grietas longitudinales que ponen en riesgo su estabilidad.

La Junta de Gobierno aprueba los pliegos y la apertura del concurso para ejecutar los trabajos de rehabilitación y consolidación

En este caso los trabajos contemplan el desmontaje de la cruz, el orbe y la parte superior del pináculo para proceder a la reparación de las grietas existentes y a la restauración de los elementos deteriorados. Una vez completada esta actuación, las piezas serán recolocadas y reforzadas para garantizar su estabilidad y conservación.

El Santuario ha sido asegurado de forma provisional para evitar que vayan a más las grietas / INFORMACIÓN

De forma paralela se actuará sobre el terreno sobre el que se asienta el edificio mediante la inyección de resinas de refuerzo alrededor del perímetro del Santuario. Esta intervención permitirá consolidar el subsuelo, mejorar su capacidad de carga y reducir los movimientos que, según los informes técnicos, podrían estar relacionados con los daños estructurales detectados en el monumento.

Órgano de piedra

Otro de los ejes fundamentales del proyecto será la actuación sobre el órgano de piedra. En este sentido se procederá al desmontaje de la base maciza de mármol sobre la que se sustenta actualmente, una estructura de más de 35 toneladas de peso que, junto a otros factores, figura entre las posibles causas analizadas por los técnicos para explicar las patologías del edificio.

La concejala de Patrimonio Histórico, Geno Micó, en el santuario / INFORMACIÓN

La concejal de Patrimonio Histórico ha querido insistir en que “la intención del equipo de gobierno no es eliminar el órgano, sino retirar la pesada base de mármol y conservar el instrumento para volver a instalarlo posteriormente sobre el nuevo coro que se construirá durante la rehabilitación”.

Unir las dos torres

Precisamente la recuperación del coro original proyectado por el ingeniero noveldense José Sala Sala, que diseñó el Santuario, constituye otra de las actuaciones destacadas del proyecto. Esta estructura permitirá de nuevo unir ambas torres del Santuario, ejerciendo de correa de sujeción, y contribuirá, según el proyecto, a mejorar el comportamiento del conjunto arquitectónico, por lo que su reconstrucción servirá tanto para recuperar un elemento histórico del edificio como para reforzar su estabilidad.

El Santuario de Santa María Magdalena / INFORMACIÓN

La actuación se completará con la reparación de la cubierta, la restauración de revestimientos y elementos ornamentales del interior del templo, la recuperación de pavimentos, la reconstrucción de la barandilla original del coro, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la instalación de un sistema de protección frente al rayo, además de otras actuaciones encaminadas a recuperar la imagen original del Santuario y garantizar su conservación a largo plazo.

Cierre preventivo

El Santuario de Santa María Magdalena permanece cerrado al público desde diciembre de 2025, cuando una inspección técnica realizada tras la detección de varias grietas en la torre este puso de manifiesto la necesidad de acometer una intervención urgente para garantizar la seguridad del edificio y de sus visitantes.

Los estudios realizados posteriormente confirmaron la existencia de problemas estructurales que hacían necesaria una actuación integral de consolidación. Entre los factores analizados por los técnicos figuran las características del terreno sobre el que se asienta el Santuario, la desaparición del antiguo coro que unía las torres y el peso de la estructura de mármol del órgano de piedra que alberga en su interior.